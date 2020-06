Přečtěte si dopis šéfa Applu zaměstnancům reagující na masové nepokoje v USA kvůli smrti George Floyda

Napříč Spojenými státy již týden propukají protesty, které se vzedmuly po nešťastném úmrtí George Floyda, jenž byl de facto udušen policistou při nepřiměřeném zásahu. Zemí tak den co den zmítají nepokoje, rabování, požáry a především střety mezi obyvateli a Národní gardou, která se snaží zamezit škodám na majetku a případným potyčkám mezi jednotlivými skupinami protestujících. K celé situaci se rozhodl i Tim Cook, který zaslal všem zaměstnancům speciální dopis, v němž se zmiňuje o pospolitosti a především nutnosti dát spravedlnosti větší prostor. Celé znění dopisu naleznete níže.

„Zdravím, týme. Bohužel se opět nacházíme v bodě, kdy se staré rány našeho národa otevřely a my se musíme sjednotit, zapomenout na naše odlišnosti a především akceptovat nevyřčený rasismus, který sahá hluboko do naší historie. Zabití George Floyda bylo totiž naprosto nesmyslné a my musíme stát za těmi, jenž požadují spravedlnost a rovnost. Minulost nás totiž doběhla a my se vzbudili do světa plného násilí, nepokojů a oprávněného strachu z diskriminace a rasismu. Vidíme to totiž nejen na přístupu k obyvatelům jiné pleti, ale také na našem justičním systému, nepoměru ve vzdělávání a především na rozdílech mezi bílými a černými komunitami, kde jsou rozdíly nejvíce znatelné. Byť se naše zákony změnily, náš přístup zůstal stejný a naše činné orgány nedělají nic proto, aby ho zlepšily. Uznávám, že od dob mého mládí došlo k jistému pokroku, ale zdaleka to není dostatečný krok kupředu. Denně od vás slyším, že se bojíte, bojíte se být sami sebou a především máte strach z reakce okolí. Nazýváme se vyspělou civilizací, ale to use staneme až tehdy, když se těchto strachů zbavíme a budeme jednat jako celek.

V Applu jsme byli vždy otevření všem, nehledě na rasu, zázemí nebo náboženství. Vždy jsme se snažili vytvořit bezpečné pracovní prostředí pro všechny, nezávisle na jejich barvě pleti, a vytvářet technologii, která z tohoto vznešeného cíle čerpá a naopak je díky diverzitě lepší a hodnotnější. Ale stejně jsme teprve na počátku cesty, a proto jsem se rozhodl přispět na celou řadu neziskových organizací, které nám s dosáhnutím tohoto cíle pomohou. Jednou z nich je i Equal Justice Initiative, skupina, jež se snaží ukončit nespravedlnost vůči menšinám a dohlíží na lidská práva všech obyvatel Spojených států. Počínaje červnem budeme také přispívat na integritu a inkluzi zaměstnanců. Abychom započali změnu, musíme přehodnotit naše postoje i názory, zajistit, že budou diskriminovaní občané vyslyšeni a nebudeme se k nim chovat jako k podřadným lidem. Všem černým zaměstnancům v Applu tedy vzkazuji – záleží nám na vás a jste pro společnost přínosem. Pro všechny, které tato situace zasáhla, máme pochopení a především podporu. Nebojte se mluvit o svých pocitech a využít některý z benefitů, které poskytujeme, ať už se jedná o Program asistence zaměstnanců nebo jakákoliv psychologická pomoc a péče o duševní zdraví.

Tohle je zároveň ten moment, kdy se bude chtít většina lidí vrátit zpět k normálu, statusu quo, kdy jsme předstírali, že se nic neděje a vše šlape jako hodinky. To je ale privilegium, které si nemůžeme dovolit a smrt George Floyda je toho zářným příkladem. Jak již říkal Martin Luther King – každá společnost obsahuje jisté procento lidí, kteří by se nejradši nikam neposouvali a všechny revoluce jim přijdou zbytečné. Ale toto je právě ta chvíle, kdy se tihle lidé musí konečně probudit a čelit spolu se zbytkem společnosti novým výzvám. Musíme vytvořit lepší, civilizovanější a spravedlivější svět. Pro všechny,“ napsal Tim Cook v dopise zaměstnancům. Jak to tedy tak vypadá, Apple si za svým názorem stojí, o čemž svědčí už jen podpora nejrůznějších neziskových organizací. Uvidíme, zda se svého postoje bude jablečná společnost držet.