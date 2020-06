Apple v tichosti výrazně zvýšil cenu u RAM paměti 13″ MacBooku Pro (2020)

Společnost Apple zdvojnásobila cenu RAM u základního modelu svého třináctipalcového MacBooku Pro. Zatímco dříve činil cenový rozdíl mezi 8GB a 16GB verzí 100 dolarů, nyní se jedná o 200 dolarů. Americký online Apple Store ale není jediným ve světě, ve kterém došlo k navýšení ceny. V německém online Apple Storu se cena zvýšila ze 125 eur na 250 eur, navýšení se nevyhnulo ani nám – rozdíl mezi 8GB a 16GV verzí základního třináctipalcového MacBooku Pro nyní činí 6000 korun, dříve činil jen 3000 korun, jak můžete vidět na archivované stránce.

U Applu není nijak neobvyklým jevem, že čas od času lehce změní ceny upgradovaných verzí svých zařízení v souladu s případnou změnou cen příslušných komponent. Současný krok je ale zarážející, a to z toho důvodu, že se jedná o zdvojnásobení ceny necelý měsíc poté, co byl třináctipalcovým MacBook Pro představen. Základní model tohoto jablečného laptopu se v mnohém podobá svému předchůdci. Oba modely jsou osazeny procesory Intel 8. generace, shoduje se i řada dalších interních součástek. Letošní třináctipalcový MacBook Pro je ale na rozdíl od předchozí generace vybaven novou klávesnicí Magic Keyboard. Těžko říci, co mělo vliv na tak razantní zvýšení cen RAM. Pravdou je, že řada dodavatelských řetězců po celém světě pozastavila svůj provoz v rámci opatření, spojených s pandemií onemocnění COVID-19. Čína, ve které Apple zatím stále ještě nechává vyrábět drtivou většinu svých součástek, ale provoz továren obnovila mezi prvními, protože byla také zasažena jako první. Dalo by se tedy předpokládat spíše zlepšení celé situace namísto navýšení provozních nákladů. Ceny jakýchkoliv jiných komponent u ostatních počítačů společnosti Apple se (zatím) nezvýšily – vypadá to tedy, že se případné problémy s výrobou týkají jen specifických modelů RAM. Cena paměti zůstává stejná i u high-endové varianty třináctipalcového MacBooku Pro, který je vybaven procesorem Intel 10. generace. V případě tohoto modelu vyjde uživatele upgrade ze 16GB na 32GB na 12 tisíc korun.