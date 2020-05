Recenze 13″ MacBook Pro 2020: Jak se novinka líbí zahraničním recenzentům?

Přestože jsme se představení nové generace 13″ MacBooku Pro dočkali teprve na začátku tohoto týdne, na internetu se již objevují jeho první recenze. Ty pochází jako již tradičně od zahraničních recenzentů, kteří dostali stroje na testy od Applu ještě před oficiálním startem prodejů, který je naplánován na konec příštího týdne. Jak se tedy novinka zatím líbí?

S trochou nadsázky se dá říct, že se naprostá většina doposud zveřejněných recenzí mezi sebou podobá jako vejce vejci. Téměř všechny se totiž točí kolem nové Magic Keyboard, kterou Apple u 13” modelu nahradil Butterfly Keyboard. A právě za tento krok je v recenzích vychvalován nejvíce.

Slova chvály si za Magic Keyboard Apple vysloužil například od recenzenta CNN, který jí označil za neuvěřitelně citlivou klávesnici s příjemnou odezvou, na které je velmi uspokojivé psát. Pochvalu si vysloužil i povrch jednotlivých kláves, který je na omak příjemný. Celkově pak stroj recenzent doporučuje například studentům, jelikož by je mohl svou kombinací kompaktních rozměrů, příjemné klávesnice, velmi slušného výkonu a designu oslovit.

V podobném duchu se nese i recenze portálu Mashable, ve které autor poukazuje na to, jak dokonale se Apple trefil u Magic Keyboard do výšky jejího zdvihu. Ten je vyšší než u Butterfly Keyboard zhruba o 0,3 mm, což se může zdát na první pohled relativně dost – alespoň tedy z hlediska klávesnic. Na uživatelském komfortu to však rozhodně neubírá, ba naopak. “Klávesy jsou v naprosto perfektní výšce. Nejsou ani příliš vysoké a tudíž nevyžadují příliš úsilí při stiscích, ale nejsou zároveň ani příliš nízké,” stojí v recenzi. V té dále naleznete například i pochvalu Applu za procesorovou politiku a cenu nejnižší konfigurace.

I v recenzi CNETu si největší prostor vysloužila klávesnice. Stojí v ní konkrétně toto: “Jasně, nový 13” MacBook Pro přináší nové procesory od Intelu 10. generace a dvojnásobná úložiště. Tou největší věcí, kterou stroj přinesl, je však klávesnice.” Je tedy jasné, že i tomuto recenzentovi ležela předešlá generace jablečných klávesnic takříkajíc v žaludku. To MacWorld se jako jeden z mála portálů nezaměřuje na klávesnici, ale spíše na procesory. Nasazení desáté generace od Intelu hodnotí jako velmi dobrý krok, jelikož nárůst výkonu je tentokrát vyšší než je u mezigeneračních upgradů obvyklé.

Příliš nadšený nebyl z MacBooku poměrně překvapivě jeden z nejznámějších technologických youtuberů, Marques Brownlee. Ten vnímá novinku jako opravdu velmi malý upgrade oproti předešlé generace, který přinesl víceméně nutnou a především pak dlouho očekávanou (a podle youtubera i zpožděnou) aktualizaci klávesnice. Jeho detailnější pohled si můžete pustit níže.

Další videorecenze novinky si můžete pustit níže. Naprostá většina z nich se nicméně točí z velké části kolem klávesnice.