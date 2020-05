Google rozdává peníze zaměstnancům, kteří se rozhodnou pokračovat v práci z domova

Pandemie koronaviru výrazně proměnila způsob, jakým pracuje řada zaměstnanců velkých i menších firem. Na spoustě míst bohužel docházelo k masivnímu propouštění, na jiných místech byli zaměstnanci nuceni se přesunout z prostředí kanceláří do svých domovů. Nutnost přechodu na home office se nevyhnula ani společnosti Google, která se nakonec rozhodla tento způsob práce ještě více podpořit. Šéf Googlu Sundar Pichai v dopise zaměstnancům minulý týden oznámil, že ty, kteří se rozhodnou pracovat z domova i nadále, podpoří částkou ve výši 1000 amerických dolarů.

Částka má zaměstnancům Googlu sloužit k pokrytí nákladů, které jsou spojené s vybavením domácí kanceláře. Pichai nicméně i nadále věří, že práce v kanceláři má svou jistou hodnotu, a uvádí, že rozhodně nemá v úmyslu vyprázdnit kterékoliv ze sídel společnosti. „Pokud nám to vnější podmínky umožní, začneme od 6. července otevírat další budovy ve více městech,“ píše Pichai ve zmíněném dopise zaměstnancům, a dodává, že zaměstnanci Googlu dostanou tím pádem opět příležitost vrátit se zpět do svých kanceláří. Ti, kteří se budou chtít vrátit k práci v kanceláři, budou ale podle Pichaiových slov pracovat za pozměněného režimu tak, aby byly dodrženy hygienické podmínky. Kapacita příslušných budov by tak měla být vytížena z necelých 10 %. Omezený počet zaměstnanců pak bude požádán, aby se vrátil do kanceláří ještě v průběhu tohoto kalendářního roku. Těmto zaměstnancům dá Google vědět do 10. června.

Pro všechny ostatní pracovníky bude případný návrat do kanceláří až do konce tohoto roku zcela dobrovolný, přičemž Pichai je v dopise vybízí k tomu, aby i nadále pokračovali v práci z domova. Firma očekává, že většina zaměstnanců se přikloní k domácí variantě – těmto zaměstnancům přispěje na vybavení jejich domácích kanceláří finanční částkou ve výši 1000 dolarů. Peníze mají sloužit k zakoupení potřebného vybavení a nábytku. Firma do budoucna plánuje flexibilnější přístup ke způsobu práce, Pichai chce ale i nadále klást důraz na přítomnost zaměstnanců v kancelářích:“Naše kampusy jsou navržené tak, aby umožňovaly spolupráci a podporovaly komunitu – některé z našich největších inovací jsou vlastně výsledkem náhodných setkání v kancelářích – a to je rozhodně něco, o co nikdo z nás nechce přijít,“ uvádí šéf Googlu.