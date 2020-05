Zatímco Apple žene své zaměstnance z home office do kanceláří, Google je nechá doma do konce roku

Zatímco Apple se již chystá na znovuotevření svých kancelářských prostor, které byl kvůli pandemii koronaviru po celém světě nucen zavřít, v případě dalšího technologického giganta Googlu je tomu přesně naopak. Ten totiž s otevíráním kanceláří absolutně nespěchá, což nyní oficiálně potvrdil i jeho šéf Sundar Pichai.

Lodivod Googlu informoval zaměstnance působící již od března na home office, že se do kanceláří naprostá většina z nich vrátí až v roce 2021. Dřívější návrat by byl kvůli pandemii koronaviru zbytečným rizikem. Pro zaměstnance, jejichž pozice si působení v kanceláři vyžaduje, jsou pak připravena tvrdá bezpečnostní opatření, která mají ochránit jak je, tak i jejich okolí. Díky tomu se tak nemusí obávat možné nákazy v práci.

Pravidla Googlu pro chod jeho kanceláří jsou platná po celém světě včetně Česka. To potvrdila webu Seznam Zprávy tuzemská divize Googlu s tím, že většina jejich zaměstnanců zůstane doma až do konce roku, přičemž jejich návrat po konci home office bude velmi pomalý, postupný a obezřetný, čímž chce společnost zajistit svým lidem co možná největší bezpečí. Dá se navíc očekávat, že pokud dorazí v následujících měsících či letech další vlna koronaviru, která bude pro svět stejně ničivá nebo dokonce horší než ta nynější, návrat do kancelářů bude odpískán a přesunut na další měsíce, potažmo z nich budou zaměstnanci opět “vyhnáni” na home office. Nutno podotknout, že ten mnohým z nich vcelku svědčí a to dokonce tak moc, že již nyní začínají některé firmy otevřeně hovořit o tom, že fyzické kanceláře zruší nebo minimálně omezí na kmenový zaměstnanecký tým s tím, že zbytek zůstane doma na home office. Tímto krokem totiž budou schopné velmi slušně snížit své výdaje při zachování vyšší, stejné či maximálně mírně nižší produktivity.