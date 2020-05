Do aplikace Google na iOS přibyla novinka, která potěší všechny milovníky psaní rukou

Google Lens je užitečnou součástí mobilní aplikace Google. S její pomocí máte mnohem širší možnosti vyhledávání, pomůže vám identifikovat řadu objektů, přeložit text nebo třeba vyhledat na webu předmět, který jste vyfotografovali v reálu. Společnost Google nyní funkci Lens pro iOS obohatila o několik nových funkcí, mezi kterými je například příkaz ke zkopírování do počítače nebo nástroj pro pomoc s výslovností slov v cizích jazycích. Google Lens také uživatelům nově nabízí možnost přenosu ručně psaných poznámek přímo do jejich telefonu.

Ještě před vyzkoušením nové funkce se ujistěte, že máte aplikace Chrome a Google ve svém iOS zařízení aktualizované na jejich nejnovější verzi. Otevřete aplikaci Google a klepněte na ikonku Google Lens v pravé části pole pro vyhledávání. Fotoaparát svého iPhonu namiřte na papír s ručně napsanou poznámkou – na displeji vašeho smartphonu by se měl objevit příslušný text s označením. Vyberte část textu, se kterou chcete pracovat, a na liště ve spodní části displeje klepněte na ikonku textu a zvolte, co se má s textem dít dál. Můžete si vybrat zkopírování do schránky, zkopírování do počítače, vyhledání textu na webu nebo jeho překlad. Před zkopírováním textu z Google Lens do vašeho počítače se ujistěte, že jste na obou zařízeních přihlášeni ke stejnému Google účtu.

Majítelé chytrých mobilních telefonů s Androidem se kromě výše uvedené funkce dočkali v Google Lens také novinky s názvem Listen. Ta jim umožňuje zjistit si korektní výslovnost textu, který je napsán v cizím jazyce. Stačí namířit fotoaparát smartphonu na dokument a zvýraznit text, jehož výslovnost si chcete ověřit. Zatím není jisté, kdy se funkce Listen dočkají i majitelé iOS zařízení, funkce by ale měla být dostupná v dohledné době.