5 užitečných tipů pro uživatele Google Chrome na iPhonech a iPadech

Spousta jablíčkářů využívá k prohlížení webu na svých iOS zařízeních výchozí prohlížeč Safari od Applu. Ten má ale pár konkurentů – jedním z těch největších je Chrome od Googlu, který si získal velkou popularitu také mezi majiteli Maců a PC. Google Chrome ale také skvěle funguje i na iPhonech a iPadech. Přístup k některým funkcím možná nemusí být na první pohled vidět, proto si některé z nich v tomto článku projdeme.

Synchronizace napříč zařízeními

Fotogalerie Chrome iOS Synchronizace 2 Chrome iOS Synchronizace 3 Chrome iOS Synchronizace 4 Chrome iOS Synchronizace 1 Vstoupit do galerie

Jednou z obrovských výhod prohlížeče Chrome je dokonalá synchronizace napříč zařízeními – stačí, abyste na všech byli přihlášeni ke stejnému Google účtu. Pokud si na Chromu na svém Macu prohlížíte libovolnou webovou stránku, přidáte záložku nebo třeba přehráváte video, můžete v tom pohodlně pokračovat v Chromu na svém iPadu či iPhonu. Synchronizaci nastavíte snadno – v prohlížeči Chrome na svém iOS zařízení klepněte na tři tečky v pravém dolním rohu. Klepněte na Nastavení -> Synchronizace a služby Google a ujistěte se, že máte aktivovanou položku „Synchronizovat data prohlížeče Chrome“. Pokud chcete nastavit podrobnosti synchronizace, klepněte na položku „Správa synchronizace“.

Karty

Fotogalerie Chrome iOS Karty 1 Chrome iOS Karty 2 Chrome iOS Karty 3 Vstoupit do galerie

Podobně jako v Chromu na Macu nebo PC můžete i v iOS a iPadOS verzi tohoto prohlížeče efektivně pracovat s kartami – všechny důležité položky pro práci s kartami najdete na spodní liště prohlížeče. Šipky po pravé straně slouží k pohybu v historii stránek na dané kartě. Napravo od těchto šipek najdete ikonku se znaménkem „+“. Po klepnutí na něj můžete do prohlížeče zadat novou webovou adresu nebo výraz, najdete zde také doporučené stránky. Napravo od znaménka „+“ se nachází ikonka s údajem o počtu otevřených karet. Pokud na tuto ikonku klepnete, zobrazí se vám náhledy karet – pořadí otevřených karet můžete na této stránce měnit podržením a přetažením. Na stránce s náhledy ještě chvíli zůstaneme – v její horní části najdete ikonku pro přechod do anonymního režimu, v pravé části horní lišty pak najdete přehled karet ze všech vašich zařízení.

Hesla a automatické vyplňování

Fotogalerie Chrome iOS Platby hesla adresy 2 Chrome iOS Platby hesla adresy 4 Chrome iOS Platby hesla adresy 3 Chrome iOS Platby hesla adresy 5 Vstoupit do galerie

Webový prohlížeč Chrome pro iOS nabízí kromě jiného také funkci automatického vyplňování hesel, platebních údajů a adres. Pokud tuto funkci chcete aktivovat, klepněte na tři tečky v pravém dolním rohu a zvolte Nastavení. V menu najdete položky Hesla, Platební metody a Adresy a další. Klepněte na položky, u kterých chcete nastavit automatické vyplňování, a aktivujte je. Jakmile tak učiníte, už se nebudete muset zaobírat zdlouhavým vyplňováním údajům, což je rozhodně fajn.

Překlad stránek

Fotogalerie Chrome iOS Nastaveni Chrome iOS Prekladac Hlasove vyhledavani 1 Chrome iOS Prekladac Hlasove vyhledavani 2 Vstoupit do galerie

Jednou z funkcí, které jsou spojené s prohlížečem Google Chrome, je také Google Překladač – jeho služby tedy můžete i na svém iOS zařízení využít pro překlad nejrůznějších webových stránek. Stačí přejít na danou webovou stránku, klepnout na tři tečky v pravém dolním rohu a v menu vybrat „Přeložit“. Na panelu ve spodní liště pak můžete nastavit parametry překládání a přepínat mezi jednotlivými jazyky. Jedná se tedy o naprosto parádní pomůcku pro všechny, kteří nevládnou například angličtinou.

Menu a hlasové vyhledávání

Fotogalerie Chrome iOS Nastaveni Chrome iOS Prekladac Hlasove vyhledavani 3 Chrome iOS Prekladac Hlasove vyhledavani 4 Vstoupit do galerie

Určitě jste si všimli, že menu, které se vám v Chromu zobrazí po klepnutí na tři tečky v pravém dolním rohu, nabízí více možností. V horní části menu se nachází rozcestník pro přechod do seznamu záložek, seznamu četby, na nedávno použité karty, do historie a do nastavení. Pod touto částí menu najdete tlačítka pro další práci s otevřenou stránkou – můžete ji odložit pro pozdější přečtení, uložit do záložek, přeložit, aktivovat vyhledávání na stránce nebo přepnout do standardního zobrazení pro desktopové webové prohlížeče. V Chromu pro iOS můžete využít také hlasové vyhledávání. V menu klepněte na Nastavení -> Hlasové vyhledávání. Zde zvolte jazyk vyhledávání, a pokud chcete, aby vám Chrome i „odpovídal“, aktivujte v horní části obrazovky položku „Vyslovovat odpovědi“. U některých jazyků včetně češtiny ale možnost odpovědí zatím bohužel není možné aktivovat.