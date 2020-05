Zaměstnancům Applu již brzy skončí koronavirový home office

Jablečná společnost byla jedna z prvních firem, které se rozhodly pandemii nepodceňovat a okamžitě uzavřít nejen obchody a továrny, ale také pracoviště, čímž výrazně přispěly ke snížení reprodukčního čísla a zpomalení šíření nákazy. První vlna ale již v některých regionech postupně ustupuje, čímž dává prostor k tomu, aby se zaměstnanci pomalu začali navracet zpět na pracoviště a oprostili se od home office modelu. A přinejmenším Apple se rozhodl chytit příležitost za pačesy a plánuje brzký návrat pracovníků zpátky ke svým kancelářským stolům.

Ač byl Apple v otázce pandemie a práce z domova nanejvýš flexibilní, adaptivní a proaktivní, nákaza již pomalu, ale jistě odeznívá. To donutilo společnost přehodnotit své dosavadní plány a přijít s několika fázemi, které určí kdo se kdy vrátí zpět do práce. První vlna se má týkat výhradně zaměstnanců neschopných pracovat z domova, ať už z důvodu náplně práce nebo nějaké těžké situace, která jim výrazně ztěžuje produktivitu. Tato fáze již byla takřka zahájena a první pracovníci by se mohli začít navracet do kanceláří koncem května či počátkem června, alespoň tedy podle údajných interních plánů společnosti. Druhá vlna odstartuje v červenci a zasáhne pak výrazně větší množství zaměstnanců a bude se týkat i těch, kteří dosud neměli s prací z domova žádné problémy. Na druhou stranu ale Apple počítá s tím, že se bude průběžně adaptovat na nové podmínky a případně nařídí home office kdykoliv, kdy to bude potřeba.

Technologický gigant podle všeho příliš nezahálí a jednotliví manažeři začali kontaktovat své podřízené, aby je o dvoustupňovém plánu informovali. Vypadá to však, že jsou pravidla poměrně uvolněná a flexibilní, díky čemuž se každý může domluvit na případných individuálních podmínkách. Tak či onak, první na řadu přijdou podle všeho vývojáři hardwaru a odborníci na rozšířenou i virtuální realitu, kteří potřebují s prototypy pracovat naživo a s digitálním modelem se jen tak nespokojí. Brzy se tedy Silicon Valley začne zaplňovat prvními pracovníky po takřka dvou měsících. Je ale pozoruhodné, že Apple zaujímá přesně opačný postoj než Facebook a Google. Tito dva giganti se výslovně vyjádřili, že bude drtivá většina zaměstnanců nadále pracovat z domova, a to až do konce roku. Podle jablečné společnosti je ale fyzická spolupráce k nezaplacení. Stejně tak Amazon dá zájemcům možnost pracovat na home office až do října, zatímco generální ředitel Twitteru zvažuje permanentní možnost práce z domu. I v případě Apple bude ale nadále platit omezený mezilidský kontakt, měření teploty a obličejové masky. Uvidíme, zda bude tento model fungovat a jablečná společnost se postupně navrátí k běžnému normálu.