Google chce úzce spolupracovat s Applem

Není žádnou novinkou, že dva přední technologičtí giganti, Google a Apple, uzavřeli krátkodobou alianci a místo rivality si dali za cíl dělat svět lepším místem. Přinejmenším o tomto vznešeném účelu hovoří nejnovější iniciativa, kdy se obě společnosti spojily, aby vytvořily unikátní decentralizovaný sledovací systém, který upozorní uživatele vystavené nákaze a informuje je o tom, že byli v kontaktu s infikovaným člověkem. Tímto však spolupráce podle všeho zdaleka nekončí, alespoň tedy dle slov Sundara Pichaie, generálního ředitele Googlu.

Jen málokdo by si ještě pár měsíců zpátky pomyslel, že dva odvěcí rivalové a zároveň konkurenti na život a na smrt, Googlu a Apple, jednou spojí síly, zanechají svých sporů a místo toho se zaměří na vyšší smysl využití technologií. Právě tak se stalo v otázce nového sledovacího systému, který automaticky zprávou upozorní uživatele, jenž byli v kontaktu s nakaženým a zároveň je vyzve k tomu, aby se sami izolovali nebo se nechali testovat. Celý koncept je zároveň postavený výhradně na ochraně dat uživatelů, tudíž se k nim nedostane žádná třetí strana a vše probíhá výhradně na bázi „uzlů“, které si tyto informace předávají, aniž by dále putovaly do cloudu. Spolupráci si pochvaluje i Sundar Pichai, generální ředitel Googlu, podle něhož úzká kooperace zdaleka nekončí a rád by nechal prostor pro další podobné příležitosti a využil jich.

„Vždy je dobré, když se velké korporace spojí a snaží se udělat svět lepším místem. Ač byly oba týmy původně pracující na této technologii oddělené a nedokázalo k příliš velké vzájemné interakci, po čase nám došlo, že se spoluprací dojdeme dále a finální výsledek bude hodnotnější. Zároveň jsme usoudili, že klíčové je v tomto ohledu i soukromí, které nesmí být za žádných okolností kompromitováno,“ vyjádřil se Sundar Pichai. Konec konců, nápad na integrovaný sledovací systém vznikl v hlavách obou inženýrských týmů, které si k sobě postupně našly cestu. Když se o iniciativě dozvěděli generální ředitelé obou společností, zasedli k jednomu stolu a započali jednání. Na klíčových bodech se totiž shodli a jedinou otázkou tedy byl samotný vývoj, kdy docházelo k pravidelným meetingům mezi oběma týmy. Pichai také věří, že tato spolupráce povede ke zlepšení celkového stavu, byť se pravděpodobně nezúčastní zdaleka všichni uživatelé. Nezbývá tedy než čekat, zda Google i Apple sklidí ovoce a vydají se cestou větší vzájemné pospolitosti.