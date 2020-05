Příběh jedné z nejikoničtějších aplikací Applu: Vzestup a pád iTunes

Když společnost Apple vydala svůj operační systém macOS 10.15 Catalina, došlo k rozdělení iTunes do samostatných aplikací Hudba, TV a Podcasty. Uživatelé se tak museli rozloučit s aplikací, která byla součástí Apple ekosystému řadu let. V dnešním článku se podíváme na to, jaké byly začátky aplikace iTunes, jak se vyvíjela, a proč vůči ní mělo tolik uživatelů nemalé výhrady.

U zrodu aplikace iTunes stála představa Steva Jobse o Macu coby digitálního mediálního rozbočovače, ke kterému měli uživatelé připojovat své digitální fotoaparáty, hudební přehrávače a další zařízení. Aplikace iTunes na Macu měla lidem kromě možnosti správy jejich zařízení také poskytovat přístup k mediálnímu obsahu, a postupně získala podporu videa (květen 2005), podcastů (červen 2005) a knih (leden 2010). Až do příchodu operačního systému iOS 5 navíc aplikace iTunes sloužila k aktivaci iPhonu, aktualizaci softwaru a instalaci a správě aplikací. Zhruba tou dobou ale začaly narůstat stížnosti uživatelů na neustálou nutnost aktualizací a časté problémy s některými funkcemi. Část uživatelů si také stěžovala na nepřehlednost a nepohodlné ovládání aplikace. Jaké byly ale začátky aplikace iTunes?

Vše v jednom

Co se práce s hudbou týče, představovala aplikace iTunes pro uživatele v jistém směru obrovský krok kupředu. Na jednom místě si mohli za necelý dolar zakoupit vybrané skladby, přidat k nim stopy z klasického CD, vytvořit si vlastní hudební playlist a během chvilky ho přidat do svého iPodu. Aplikace iTunes přišla na Mac v lednu roku 2001, tedy pár měsíců před příchodem prvního iPodu. Dva roky po příchodu iTunes na Mac se aplikace dočkali také majitelé počítačů s Windows, díky čemuž se část služeb od Applu rozšířila i mezi ty, kteří nevlastnili jablečný počítač, a iPod si tak konečně mohl pořídit prakticky kdokoliv. Stahování skladeb legálně a za relativně snesitelný poplatek bylo pro řadu lidé také cestou, jak přejít od nelegálního k legálnímu pořizování hudby. Společnost Apple velice brzy ovládla část hudebního trhu, a stala se tak trnem v oku velkým umělcům i některým nahrávacím společnostem, podle kterých svými lidovými cenami snižovala reálnou hodnotu hudby.

Streamování zabíjí iTunes

Postupem času si ale začalo velkou popularitu získávat streamování hudby. Čím dál větší počet uživatelů začal ztrácet zájem o nakupování jednotlivých skladeb, stejně jako o tvorbu a správu vlastní hudební knihovny na iTunes. Benefity, díky kterým se stala aplikace iTunes v době svého příchodu tak atraktivní – tedy možnost zakoupení, stažení a správy hudby na jednom místě – začala v porovnání s tím, co nabízela například služba Spotify, ztrácet smysl. Uživatelé čím dál méně potřebovali i další funkce aplikace iTunes – ke sledování filmů a podobného obsahu sloužila Apple TV, aktualizace softwaru na iPhonu probíhala formou over-the-air.

S příchodem nových zařízení navíc Mac ztratil svou původní funkci digitálního domácího hubu – iPhony, iPady a iPody již ke svému fungování, aktualizaci a správě nepotřebovaly počítač. Digitální centrálou nejenom pro správu mediálního obsahu, ale třeba také pro ovládání chytré domácnosti se postupně stal iPhone. Aplikace iTunes se postupně přestala těšit zájmu uživatelů, a řada lidí ji začala považovat za zastaralou a zbytečnou. Společnost Apple správně tušila, že její budoucnost z velké části spočívá ve službách. Zároveň ale věděla, že iTunes nebudou tou správnou platformou pro poskytování těchto služeb. Příchod operačního systému macOS 10.15 Catalina tak znamenal začátek nové éry, kterou si řada lidí pochvaluje. Jak vzpomínáte na své vlastní zkušenosti s aplikací iTunes?