FBI prolomila bez pomoci Applu zabezpečení iPhonu střelce z Pensacoly

Společnost Apple je proslulá svým přístupem k soukromí uživatelů, které podle svých vlastních slov chrání za každou cenu. Často se ale kvůli tomu stává terčem kritiky, a to v případech, kdy odmítá orgánům činným v trestním řízení umožnit přístup do zamčených smartphonů. V této souvislosti se v loňském roce hodně mluvilo o případu střelce z Pensacoly. Ani v tomto případě vyšetřovací orgány neuspěly a Apple – přestože určitou část obsahu telefonu zpřístupnil – se jejich požadavkům nepodřídil na sto procent. Podobně jako v případu střelce ze San Bernardina z roku 2015 musela tedy FBI přikročit k jinému způsobu, a do iPhonu se nakonec dostala bez asistence společnosti Apple.

Na základě získaných informací pak FBI dospěla k závěru, že zmíněný střelec aktivně komunikoval s teroristickou organizací Al-Kajdá. To, zda od ní dostal i instrukce ke střelbě, zatím není zcela jasné, představitelé FBI nicméně uvedli, že střelec byl v kontaktu s Al-Kajdou opakovaně, a ještě před útokem komunikoval i s jejím vedením. Vyšetřovatelé uvedli, že se jim podařilo obejít bezpečnostní nastavení obou iPhonů, které patřily pachateli, metodu přístupu ale neprozradili. Datum odemčení iPhonů taktéž zůstává v tajnosti, podle dostupných zpráv k němu ale došlo v průběhu uplynulých tří měsíců. Apple v rámci vyšetřování poskytl FBI pouze zálohy z iCloudu a další dostupná data, odmítl ale prolomit šifrování hardwaru i softwaru.

Proti šifrování a striktnímu přístupu společnosti Apple ostře vystupuje například generální prokurátor William S. Barr, podle kterého má přísné šifrování spoustu negativních dopadů na společnost, a snižuje schopnost vyšetřovacích a bezpečnostních složek odhalovat kriminalitu a předcházet jí. Barr také tvrdí, že by veřejnost měla mít za určitých okolností přístup k digitálním důkazům. Přílišná ochrana uživatelského soukromí také podle Barra dodává pachatelům pocit, že jsou nepolapitelní. Barr věří, že je možné udělit vyšetřovatelům přístup k šifrovanému obsahu, aniž by přitom bylo jakkoli ohroženo soukromí běžných uživatelů. Apple se ale dlouhodobě brání vytváření jakýchkoliv zadních vrátek.

Přístup k zašifrovaným datům mohou vyšetřovatelům v současné chvíli zprostředkovat nástroje od společností jako je GrayKey nebo Cellebrite. Použití těchto nástrojů je sice nákladné, ale vesměs efektivní. Existence těchto nástrojů navíc dokazuje, že evidentně existují způsoby, jak šifrování Apple zařízení prolomit.