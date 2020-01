Prolomit zabezpečení iPhonu 11 trvalo FBI celé dva měsíce

Není tomu tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že se FBI podařil odemknout nejnovější a tedy teoreticky i nejlépe zabezpečený iPhone na trhu – tedy model 11. Tato zpráva vyvolala v celém světě slušný poprask hlavně skrz to, že FBI nyní na Apple právě kvůli odemykání iPhonů, které by však měla alespoň dle dostupných informací ve výsledku zvládat i sama. Jak se však podle nejnovějších informací zdá, FBI nehraje s Applem o odemčení iPhonů jako takových, ale spíše o čas.

Agentura Bloomberg přinesla dnes v noci zprávy o dalším prolomení zabezpečení iPhonu 11 techniky z FBI. Podle ní jim vniknutí do telefonu mělo trvat i se zkušenostmi získanými z předešlých případů a nástroji, které jsou pro tuto činnost speciálně vytvořené, dlouhé dva měsíce. Je tedy jasné, že pokud každý iPhone, který potřebuje FBI odemknout, odolává technikům dlouhé týdny až měsíce, je to pro vyšetřovatele velký problém, který chtějí vyřešit právě skrze Apple. Ten se však hájí tím, že má v rukou úplně stejné páky jako vyšetřovatelé a odemykání by mu tedy trvalo stejně dlouho jako jim, pokud by tedy do systému nevložil “backdoor”, přes který by do něj šlo proniknout.

V tuto chvíli nelze říci, jak se celý spor FBI a Applu vyvine. V kuloárech se sice šušká o tom, že se obě strany velmi pravděpodobně potkají i u soudu, avšak oficiálně ani jedna zatím tento scénář nepotvrdila. V minulosti se navíc již několikrát ukázalo, že přestože byly vztahy mezi FBI a Applem kvůli zabezpečení jeho produktů velmi vypjaté, nakonec se obě strany stáhly do pozadí a nechaly celý spor vychladnout. Nebylo by tak překvapením, kdybychom se stejného vývoje dočkali i tentokrát. Vše však ukáže až čas.