FBI se už dva měsíce snaží odemknout iPhone zločince, zatím neúspěšně

Je to téměř přesně 2 měsíce, co na floridské americké základně v Pesacole střílel saúdskoarabský vojenský student. Ten zabil celkem 3 lidi a sám přišel o život. Před útokem dokonce zveřejnil na internetu hanlivé komentáře proti Spojeným státům. Útočník vlastnil iPhone, jenž se dostal do rukou FBI, která si dala za cí jej odemknout a získat o pachateli hrůzného činu nějaké další informace. Do dnešního dne se to ale nepodařilo.

Dosavadní neúspěch vyšetřovatelů přiznal na tiskové konferenci sám ředitel FBI Christopher Wray. Nicméně dodal, že pověření zástupci FBI o této záležitosti s Applem jednají a doufají, že společnost v tomto případě nabídne pomocnou ruku. Už minulý měsíc přitom FBI Applu zasílala dopis a naléhala, aby byl iPhone odemknut. K prolomení zabezpečení vyzval poté společnost generální prokurátor William Barr i sám prezident Spojených států Donald Trump. Apple v reakci na tyto výzvy řekl, že i když je společnost skutkem na Floridě velmi zarmoucena, vytvoření „zadních dveří“ do iOS by znamenalo ohrožení národní bezpečnosti. „Vždy jsme tvrdili, že zadní vrátka nejsou pro nikoho. Tyto zadní vrátka by nemuseli využívat jen „hodní lidé“, ale i ti, kteří mají v plánu ohrozit národní bezpečnost a bezpečnost dat našich zákazníků. V Applu si myslíme, že šifrování je zásadní pro ochranu naší země a dat našich uživatelů,“ reagoval Apple.

Možná si vzpomínáte na podobnou situaci z roku 2016, kdy soud nařídil Applu odemknout iPhone 5c, který byl odňat střelci ze San Bernadina. Apple se proti tomuto příkazu postavil, neboť se bál vzniku nebezpečného precedentu. A svého neoblomného postoje se drží i nyní – čtyři roky od první vážnější potyčky se zákonodárci. Dá se tedy předpokládat, že ani tentokrát nepovolí a k žádnému odemykání se nerozhoupe.