Na iPady Pro (2020) lze bez problému nainstalovat legendární Windows 95 i s jeho nejlepšími hrami

Občas nás zachvátí nostalgie, jakmile vidíme na nejnadupanějších zařízeních současnosti prastaré operační systémy či programy. Nový iPad Pro s čipem Apple A12Z bez diskuze patří k nejvýkonnějším tabletům současnosti, který si poradí s kdejakou náročnou úlohou. Působí tedy poněkud legračně, pokud se do něj někdo pokusí nainstalovat například Windows 95. Proč by ale ne, když to jde?!

Přesně tento kousek se povedl youtuberovi na kanále Hacking Jules, který doopravdy na svůj nový iPad Pro 2020 tento operační systém úspěšně nainstaloval. To ale není zdaleka všechno. V nejnovějším jablečném tabletu se mu i podařilo rozjet legendární hry jako Age of Empires 2, The Sims nebo RollerCoaster Tycoon. I když ovládání strategií není na dotykové ploše žádný med, na videu můžeme vidět, že odezva je velmi dobrá, a pohodlné hraní by bylo zřejmě jen otázkou zvyku a praxe. Video můžete zhlédnout v odkaze umístěném pod tímto odstavcem.

I když je tento kousek s iPadem Pro 2020 opravdu kuriózní, není jediný. Už v minulosti jsme mohli například vidět, jak vývojář nainstaloval Windows 95 na Apple Watch, kde ovládání muselo být skutečným utrpením. Podobná věc se pak povedla minulý rok i vývojáři ze Švédska. Ten vytvořil motiv pro iOS, který věrně kopíroval vzhled a prostředí prastarého Windowsu 95. Aplikace jako Twitter, Instagram či Snapchat tak dostaly vzhled ikonek z tohoto operačního systému, což vypadá skutečně zajímavě. Hráli jste před lety pecky, které spustil youtuber na iPadu Pro?