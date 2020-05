Produkty od Applu nejsou špatné jen proto, protože nepatříte do jejich cílovky

Poslední dobou mám po přečtení diskusí pod recenzemi čím dál tím více pocit, že řada lidí vůbec nechápe, pro koho jsou některé výrobky určené. Upřímně nedokážu pochopit, proč je podle někoho špatný iPhone SE, když nemá 4 fotoaparáty, procesor i7 a ideálně 10K displej. Proč je pro někoho špatný MacBook Air, když má jen slabý procesor a při renderování videa ve 4K se přehřívá.

Skutečně nerozumím tomu, zda někteří lidé nechtějí nebo regulérně nechápou, proč Apple vyrábí některé produkty a k čemu jsou určené. Já osobně mám ještě stále MacBook 12″ a zapínám jej párkrát do roka a to vždy, když jsem na dovolené. Jakmile mi doslouží baterka nebo cokoli jiného a budu nucen koupit si další notebook, nevidím jediný důvod, proč by to neměl být právě MacBook Air. Stejně jako drtivá většina lidí totiž využívám tento počítač na psaní mailů, prohlížení webu a přístup ke vzdáleným službám jako je banka nebo redakční systém. Na nic z toho nepotřebuji výkonný počítač. Stačí mi počítač s dobrou výdrží, pohodlnou ergonomií a kvalitním displejem. Věřím, že podobně to mají miliony dalších lidí na světě, alespoň to ukazují statistiky nejprodávanějších počítačů.

Nevím, proč by moje máma potřebovala v iPhone 3 kamery, když vyfotí asi deset fotek za rok a nerozumím tomu, proč by měla mít bezrámečkový displej, když už ten, co nabízí nové SE je pro ni jako ze Sci-fi filmu. Možná si nyní řeknete, proč si nekoupí starší iPhone nebo proč si nekoupí Android. Odpověď je velmi jednoduchá. Denně ji volám přes FaceTime, mám rád, když ji mohu cokoli poslat přes iMessage a zároveň vím, že díky novému SE má nový kvalitní přístroj s novou baterkou, která zase nějaký ten pátek vydrží. Stejně tak neplánuji dětem koupit nic jiné než právě iPhone a MacBook, ovšem samozřejmě že z té nejlevnější řady – tedy alespoň do chvíle, dokud se nerozhodnou věnovat něčemu, na co jim zkrátka obyčejný Air nestačí. Pak mile rád podle toho, co chtějí dělat, investuji do iMacu, Macu Pro nebo MacBook Pro.

Převládá také názor, že lidé musí mít výkonné počítače, aby na nich mohli dělat plnohodnotně svoji práci a vydělávat na nich peníze na nákup nových strojů. Nejbohatší lidi, co znám, včetně několika miliardářů, vydělávají peníze tím, že zvednou telefon a zavolají, nikoli tím, že renderují 10 hodin 8K video na Macu Pro. A věřte, že ti co renderují 8K video si ten Mac Pro koupí a svým dětem přesto nemají důvod koupit nic jiného, než to, co potřebují ke své práci, respektive studiu a zábavě. Zkuste se, prosím, vždy při představení nového produktu zamyslet nad tím, zda jste cílovou skupinou daného produktu nebo zda prostě není určen pro vás a vy si budete muset na ten svůj počkat.

Je lepší Ferrari nebo nějaký Jeep 4×4? Pokud jste myslivec a potřebujete z nepřístupného terénu vozit zvířata nebo krmivo pro ně a to v 20 cm sněhu, pak asi Ferrari není to pravé ořechové, co říkáte? A přesně tak je to u každé jedné věci na světě. Věřte, že zrovna Apple je společnost, která než představí jakýkoli nový produkt, udělá důkladnou analýzu a ví předem, kolik kusů daného produktu dokáže prodat. Zasahuje svými produkty přesně stanovené cílové skupiny a dělá to geniálně. To, že ji některé segmenty trhu chybí je druhá věc a o tom někdy příště. Nyní si však, prosím, zejména ti, co máte potřebu plivat špínu na iPhone SE, MacBook Air nebo iPad mini, zkuste uvědomit, že stačí si daný produkt nekoupit. Pokud si jej nekoupí nikdo, Apple jej rozhodně nebude dále vyrábět. Pokud prodá desítky milionů kusů, pak jste zkrátka jen nepochopili, že nejste cílovka daného produktu a s tím Apple nic neudělá.