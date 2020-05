Design PlayStationu 5 bude zřejmě odhalen již za pár týdnů

Microsoft a Sony vydají tento rok herní konzole nové generace. Co se Microsoftu a jejich Xboxu Series X týče, známe již design i technické specifikace. Fanoušky PlayStationu 5 nechává Sony pěkně čekat, jelikož jsou známy jen technické specifikace a některé možnosti kompatibility. Podle leakerů už ale bude brzy jasno, poněvadž Sony prý plánuje ukázat design své nové konzole světu začátkem příštího měsíce, byť na konkrétním datu shoda nepanuje. Kterou konzoli hodláte koupit?

According to Jason Schreier, Sony's PS5 event could take place "early to mid June"

Keep in mind that due to COVID-19 nothing is set in stonehttps://t.co/cez6D3x9va (at 38:53)

(FWIW, VentureBeat's Jeff Grubb said a few days ago that the Sony event will take place on June 4) pic.twitter.com/Ewn4QuhuzO

