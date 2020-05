Podívejte se, jak vypadá trackpad na Magic Keyboard pro iPady „pod kapotou“

Zatímco nová generace iPadů Pro vzhledem ke skromným novinkám příliš mnoho lidem dech nevyrazila, Magic Keyboard, kterou Apple představil po jejím boku, ano. Jedná se totiž bez nadsázky o malou klávesnicovou revoluci, která posune využitelnost iPadů na zcela novou úroveň. Nově totiž nabízí příjemnější mechanismus úchytu kláves a trackpad, díky čemuž by mělo být pro uživatele snadnější iPady využívat namísto MacBooků. Na to, jak vypadá nový trackpad klávesnice “pod kapotou” se nyní zaměřili experti na opravy z iFixit.

Fotogalerie trackpad magic mouse 1 trackpad magic mouse 2 Vstoupit do galerie

Trackpad je suverénně nejzajímavějším prvkem celé klávesnice. Z rentgenu, který iFixit zveřejnil minulý pátek, se sice zdálo, že využívá hned několik tlačítek, avšak jeho rozbor odhalil, že tomu tak vůbec není. Namísto více tlačítek totiž využívá jen jedno centrální tlačítko, které je propojeno pákovým mechanismem s kraji trackpadu, díky čemuž funguje i v případě, že je na trackpad kliknuto jinde než přímo nad ním – tedy klidně na jeho úplném boku. Jedná se tedy o svým způsobem jednoduché, avšak velmi účinné řešení, které by navíc mělo být díky své konstrukci dlouhodobě velmi spolehlivé.

I kdyby se nicméně trackpad u Magic Keyboard rozbil, s jeho opravou by neměl být podle iFixit problém, jelikož se k němu dá dostat poměrně jednoduše bez poškození rozebrat. Dá se tedy očekávat, že jeho poruchy bude Apple řešit servisně opravou a nikoliv výměnou klávesnice za novou. Zatím se však zdá, že bude trackpad zároveň tím jediným, co bude snadno opravitelné. Samotné klávesy se totiž iFixit nedaří neinvazivně odstranit a je možné, že se to nepodaří ani v budoucnu. Firma si nicméně zatím dává se zveřejněním svého stanoviska na čas a stále hledá způsoby, jak eventuálně klávesy opravovat. Resumé se dá očekávat do několika dnů.