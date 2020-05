Podívejte se, jak vypadá nová Magic Keyboard pro iPady pod rentgenem

Zatímco první rozebrání iPadů Pro již máme za sebou, na rozbor Magic Keyboard si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Aby bylo toto čekání příjemnější, zveřejnili experti z iFixit, kteří se o rozbor klávesnice postarají, její rentgenní snímky. Ty nám tak dávají možnost s předstihem prozkoumat vnitřní uspořádání jejích komponentů a jejich principy funkčnosti.

Rentgenový snímek nabízí primárně dokonalý pohled na nůžkový mechanismus kláves, který Apple nyní používá i u všech svých nejnovějších notebooků a samozřejmě i v klasické klávesnici Magic Keyboard. Jedná se sice o relativně jednoduchý mechanismus, avšak i přesto je výrazně spolehlivější než v minulosti používaný motýlkový mechanismus, potažmo mechanismus v klávesnicích Smart Keyboard pro starší iPady. Celá klávesnice je umístěna na zřejmě kovových destičkách, které by měly celému produktu dodávat potřebnou pevnost a bránit tak například nechtěným ohybům, které by vzhledem k ceně Magic Keyboard rozhodně vítané nebyly. Na destičce je dle všeho umístěn i trackpad, který alespoň dle rentgenu funguje na jiném principu než trackpady u MacBooků. Využívat by totiž měl vícero tlakových tlačítek, které zaznamenávají veškeré tlakové úkony uživatele. U Maců byste tato tlačítka hledali marně.

Jasno máme díky rentgenu i v pantovém mechanismu, který je tvořen na první pohled poměrně silným systémem pružin zajišťujících dokonalou fixaci tabletu při otevření klávesnice. O tu se dále stará i systém magnetů, kterými Apple u Magic Keyboard rozhodně nešetřil. Ty mají podobu malých černých čtverečků a vidět je můžete na krajích krytu (respektive jeho vrcholu a spodní straně, pokud bychom si kryt představili jakožto stojící iPad Pro). Posledním zajímavým prvkem je pak propojení USB-C se Smart Connectorem systémem kabelů vedoucích k elementární základní desce.