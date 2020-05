Applu unikly další detaily jeho chystaných náhlavních sluchátek

Přestože se zraky naprosté většiny jablíčkářů nyní upínají směrem k iPhonům 12, které by měly přinést obrovské množství zajímavých novinek a vylepšení, Apple ve svých dílnách chystá i jiné produkty, které stojí za pozornost. Jedním z nich jsou i dlouho očekávaná profesionální náhlavní sluchátka AirPods Studio, jejichž představení je naplánováno na letošní rok. O těch se nyní podařilo získat spoustu zajímavých informací ze zdrojů přímo z Applu magazínu 9to5mac. Co nového tedy o novince víme?

Jednou z nejužitečnějších vychytávek klasických AirPods je jejich schopnost detekce ucha, díky které jsou schopny automaticky zastavit přehrávaný obsah. Podobnou vychytávku chystá Apple i pro svá náhlavní sluchátka s tím, že se jí pokusí posunout ještě o kus dál. Kromě rozpoznání nasazení na uši mají totiž poznat i to, kdy je má uživatele jen odložena na krku. Díky této vychytávce by se tak měla být neustále připravena k používání, jelikož by se při odložení na krk automaticky nevypnula. Jakmile by je pak uživatel sejmul a nechal je chvíli neaktivní, k vypnutí by samozřejmě došlo.

Další zajímavostí je automatická detekce levého a pravého ucha. Díky té by mělo být naprosto jedno, jak sluchátka uživatel nasadí, jelikož ta by si vždy sama nastavila levý a pravý kanál a veškerý zvukový obsah by tak vždy přehrávala přesně tak, jak má znít. V tomto směru by se jednalo svým způsobem o revoluci, jelikož podobná vychytávka není ve světě sluchátek nikterak rozšířená. Nikoho zřejmě nepřekvapí, že se sluchátka pochlubí aktivním potlačením okolního hluku a režimem propustnosti, čímž disponují například i AirPods Pro. K těmto dvěma režimům navíc Apple přidá i vlastní nastavení ekvalizéru, který by měl být dostupný vždy po spárování sluchátek s Apple produktem. Uživateli by umožnil nejrůznější zvukové úpravy, kterými by si mohl zvuk přizpůsobit zcela k obrazu svému.

Co se týče designu, materiálu a zpracování, o tom zdroje 9to5mac prakticky nic neprozradily. Z předešlých zpráv agentury Bloomberg nicméně víme, že by měl Apple pracovat minimálně na dvou materiálových variantách, které by cílily na dvě různé cílové skupiny. Spekuluje se rovněž o možnosti jednoduchého přizpůsobení vnitřních polstrů díky magnetickým výstelkám, které by měly jít velmi jednoduše nahradit za jiné. Z kódu iOS 14 pak vyplývá, že sluchátka dorazí minimálně ve dvou barevných variantách – konkrétně černé a bílé. Jejich cena má podle leakera Jona Prossera startovat na 349 dolarech, dorazit pak mají do konce roku.