Jeden z nejznámějších leakerů prozradil název a cenu chystaných náhlavních sluchátek Applu

Je skoro již veřejným tajemstvím, že Apple chystá vlastní náhlavní sluchátka, kterými by rád konkuroval nejvěhlasnějším světovým výrobcům. Ta by měla alespoň dle dostupných informací dorazit nejpozději na konci letošního roku, aby se z nich mohl případně stát vánoční prodejní hit. Zatímco o celé řadě jejich funkcí již máme díky relativně velkému množství úniků jasno, u ceny a názvu tomu tak nebylo – tedy až doposud. I tyto informace jsou totiž již díky velmi přesnému leakerovi Jonu Prosserovi venku.

Zdroje Prossera, které pochází přímo z Applu, tentokrát prozradily, že nová sluchátka ponesou název AirPods Studio, aby co nejlépe zapadla do nynější nabídky Applu po bok klasických AirPods. Označení “Studio” si pak vypůjčí od Beats, jehož profesionální sluchátka jsou též označována jako Studio. Co se pak týče ceny novinky, tak by měla být 349 dolarů, což je o 100 dolarů více, než kolik si Apple účtuje v USA za AirPods Pro. Kdybychom měli tuto částku převést na české koruny, dostali bychom se zhruba na 8700 korun bez daně a dalších poplatků. Tuzemská cena novinky tak zcela určitě přesáhne 10 tisíc korun. Kromě ceny a názvu sluchátek prozradil leaker i jejich kódové označení, pod kterým bude novinku Apple v následujících měsících všude po světě certifikovat. To je B515.

Jak již bylo zmíněno výše, kdy přesně Apple novinku představí není doposud zcela jasné. Nejpozději by se tak mělo stát na konci letošního roku, avšak podle některých zdrojů je stále ve hře například i červnové WWDC. To sice proběhne letos netradičně on-line, avšak ani to nemá Applu zabránit v odhalení přelomových hardwarových novinek. Až čas nicméně ukáže, kde je v tomto směru pravda.