Jak co nejlépe prodat starý MacBook

Ve včerejších odpoledních hodinách jsme se dočkali představení nového 13″ MacBooku Pro. Tento model skončil éru Butterfly klávesnice s motýlkovým mechanismem, jelikož právě od včerejšího odpoledne už na stránkách Applu MacBook s Butterfly klávesnici nenajdete. Nahradila ji tzv. Magic Keyboard, která vychází z klasického nůžkového mechanismu. Pokud je právě tohle jeden z aspektů, kvůli kterým chcete přejít na nový Mac, anebo si chcete polepšit a z 13″ modelu přejít na větší 16″, tak se vám bude zajisté hodit tento článek. V tom si řekneme, jakým způsobem můžete starý MacBook co možná nejlépe prodat.

Přenos a zálohování dat

Většina uživatelů, kteří používají MacBook k práci, si nemohou dovolit jej prvně prodat a až poté za něj hledat náhradu. Ve většině případech tedy starý MacBook prodáváte až tehdy, kdy máte doma ten nový. Pokud je tohle váš případ, tak je přenos všech souborů více než jednoduchý. Stačí, abyste nový MacBook spustili, prošli si nastavením a zvolili přenos dat ze starého Macu. Obě dvě zařízení poté stačí přiblížit k sobě a vyčkat, dokud se přenos dat nedokončí. Tohle je asi jeden z nejčastějších scénářů.

Pokud se chystáte váš MacBook prodat před tím, než si zakoupíte nový, tak je třeba nějakým způsobem zálohovat data. V tomto případě máte dvě možnosti – buď sáhnete po starém dobrém zálohování pomocí drátu, respektive pomocí flash disku či externího disku, anebo si veškerá data nahrajete na iCloud. Zálohování pomocí externího média je jednoduché a není třeba jej vysvětlovat – jednoduše jej připojíte ke starému Macu, přetáhnete na něj data, a poté je vložíte zpět do nového Macu. Pokud využíváte v macOS ukládání všech dat z Plochy a Dokumentů na iCloud, tak vás nemusí trápit vůbec nic – data na iCloudu zůstanou a po přihlášení k vašemu Apple ID na novém Macu se automaticky stáhnou.

Smazání disku a odstranění z iCloudu

Jakmile budete mít stará data přenesená na novém MacBooku, popřípadě jakmile je budete mít zálohovaná na iCloudu či externím disku, tak už jen stačí starý MacBook kompletně vymazat a nainstalovat do něj nový macOS. Toho docílíte tak, že MacBook kompletně vypnete. Po vypnutí podržíte na klávesnici zkratku Command + R, a poté zařízení spustíte. Klávesy držíte do té doby, dokud se na obrazovce neobjeví Apple logo. Po načtení se objevíte v Zotavení macOS, kde stačí spustit Diskovou utilitu. Zde poté označte váš interní pevný disk a proveďte jeho smazání pomocí nástroje v horní části okna. Jakmile dojde ke smazání, tak se vraťte zpět na hlavní menu Zotavení macOS a zvolte možnost nové instalace macOS. Poté stačí počkat, až se systém stáhne, nainstaluje a spustí. Po spuštění a zobrazení úvodní obrazovky můžete MacBook vypnout. Jakmile proces uvedený výše dokončíte, tak stačí, abyste na vašem iPhonu či iPadu (anebo na webu icloud.com) přešli do sekce s vašimi zařízeními a starý MacBook z účtu odstranili. Tímto je zařízení připraveno pro registraci nového majitele.

Vyčištění a dezinfekce

Nyní přichází na řadu vylepšení kosmetické stránky zařízení. Upřímně, asi nikdy by si od vás MacBook nekoupil v případě, že byste mu jej chtěli prodat se špinavými klávesami a celkově s celým špinavým tělem. Je tedy velmi důležité provést důkladné očištění celého zařízení. Osobně pro čištění MacBooku používám dezinfekci, kterou utírám šasi jako takové, společně s klávesnici. Dezinfekci však nikdy nestříkejte přímo na zařízení, ale do hadříku. Pro vyčištění mezer mezi klávesami lze využít vatovou tyčinku, opět namočenou v dezinfekci. Dezinfekci nikdy nepoužívejte na obrazovku – mohli byste totiž poškodit oleofobní vrstvu. Dezinfekce je o to důležitější v momentální koronavirové situaci. Displej vždy utírejte čistým hadříkem z mikrovlákna, který namočte v čisté vodě. Tím odstraníte největší nečistoty. Nakonec displej vyleštěte zvláštním suchým hadříkem z mikrovlákna. Pozornost věnujte také konektorům, které mohou být taktéž špinavé či plné prachu. V tomto případě se ale přesvědčte, že je MacBook kompletně vypnutý.

Fotografie pro inzerát

Po dokončení očištění je nutné nafotit fotografie pro inzerát. Fotografie by měly upoutat na první pohled, proto se je nebojte vyfotit nějakým zrcadlovým fotoaparátem, anebo třeba novějším telefonem. Fotografie je často jediná věc, kterou kupující vidí na stránce s ostatním inzeráty. Pokud nemáte k dispozici zařízení, které umí vytvářet pěkné fotky, tak někoho o vyfocení poproste. Fotografie musí být opravdu perfektní. Nebojte se jich k inzerátu přidat co nejvíce a zároveň vyfoťte i všechny nedostatky, které MacBook má – různé škrábance, oťukané rohy, vrypy či škrábance na displeji. Potencionální kupec tak uvidí, že nic neskrýváte a získáte si tak větší důvěru.

Inzerát

Jakmile budete mít hotové fotografie, tak se pusťte do psaní inzerátu. V inzerátu nesmí chybět veškeré info, které o zařízení víte. Zároveň je velmi důležité, aby byl inzerát napsán gramaticky správně, jednoduše a výstižně. Pokud si na napsání inzerátu netroufnete, tak někoho poproste, anebo využijte šablony níže. V inzerátu v případě MacBooku nesmí chybět rok výroby, procesor, RAM, grafická karta, úložiště a jeho typ (tyto informace zjistíte kliknutím na  v levém horním rohu, a poté O tomto Macu). Zároveň do textu napište o nevýhodách a stinných stránkách vašeho zařízení. Pokud máte k dispozici nějaké příslušenství k zařízení (polykarbonátové obaly, atd.), určitě je k zařízení přibalte a zmiňte je v inzerátu. Přibalit samozřejmě můžete i krabici od zařízení (což se hodí v případě, že kupec bude mít zařízení jako dárek), zároveň se očekává, že kupujícímu poskytnete i nabíječku. Níže naleznete příklad správně napsaného inzerátu:

Příklad inzerátu

Prodám 13″ MacBook Air 2018, 256 GB, dvoujádrový Intel Core i5, Intel UHD 617, 8 GB RAM v barvě Space Gray. Šasi je ze spodní strany poškrábané, u trackpadu se nachází malé vrypy. Displej je jako nový bez jediného škrábance. Zařízení bylo zakoupeno 19. listopadu 2018 u Alzy, záruka je platná dva roky, tzn. do 19. listopadu 2020. K zařízení přidám nabíječku, originální krabici a polykarbonátové pouzdro v černé barvě. Cena je 19 990 korun, při rychlém jednání jsem ochoten slevit.

Kde inzerát vložit?

Na internetu je k dispozici nespočet různých inzertních portálů, kam lze právě váš inzerát vložit – stačí, abyste do vyhledávače napsali inzerce. Výhradně pro Apple zařízení vám však mohu doporučit náš vlastní bazar Letem světem Applem, na kterém se nachází několik stovek různých inzerátů – a může se tam zdarma nacházet i ten váš. Pro přidání inzerátu se na bazar LsA přesuňte, poté klikněte na Přidat inzerát, vyplňte náležitosti a je hotovo.