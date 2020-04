Muskův „vesmírný internet“ Starlink pod lupou: Jak se k němu připojíme, jak bude rychlý a kolik bude stát

Satelitní konstelace Starlink americké společnosti SpaceX budí velké diskuze. Spousta lidí je tomuto záměru nakloněná a hledí na něj jakožto na technologický krok vpřed. Jiní jsou opačného názoru a tvrdí, že satelity budou v budoucnu hyzdit oblohu. SpaceX má totiž v plánu na nízkou oběžnou dráhu Země poslat téměř 12 tisíc satelitů, které časem poskytnou internet kdekoliv na planetě. Nyní jich má společnost ve vesmíru už 420 (pokud nepočítáme dva prototypy). Satelity je možné pozorovat pouhým okem i u nás.

Elon Musk již řekl, že v příštích třech měsících započne neveřejné beta testování. Veřejnosti bude beta dostupná pak v následujícím půlroce. Potenciální uživatelé se údajně mohou těšit na rychlost stahování dosahující až 1 gigabit za sekundu s latencí maximálně 35 ms. Jen připomeňme, že SpaceX má dlouhodobě v plánu do konce roku mít na nízké orbitě Země 1000 družic a poskytnout připojení ve Spojených státech a Kanadě. Jak to ale možná bude s tímto projektem dlouhodobě a co od něj můžeme očekávat? To si povíme v následujících řádcích.

Způsob připojení

První, co vás v souvislosti s touto problematikou zřejmě napadne, je „Jak se k internetu připojím?“. V plánu je dodání pozemního terminálu. Ten bude vypadat podle slov Elona Muska jako létající talíř na tyči. Zařízení bude rovněž vybaveno motory, které budou sloužit k optimálnímu natočení na oblohu. Terminál bude s nejvyšší pravděpodobností propojitelný s routerem. V lednu tohoto roku americký vizionář rovněž vytvořil (zřejmě s dávkou humoru) jednoduché instrukce pro instalaci – 1. připojte k zásuvce, 2. nasměrujte na oblohu. Zprovoznění bude tedy zřejmě velmi snadné.

Jak uvádíme výše, v současné době je na obloze 420 satelitů. V květnu minulého roku Musk tvrdil, že k menšímu pokrytí (USA a Kanady) bude zapotřebí právě tento počet. Vzhledem k současnému stavu je ale zřejmé, že je jich třeba zřejmě o pár stovek více. Dalších zhruba 720 satelitů (celkem 1140) prý nabídne mírné pokrytí se stabilním připojením (opět pouze USA a Kanady). Na starší verzi webových stránek Starlink jste se ale mohli dozvědět, že mírné globální pokrytí bude dostupné již po 24 startech, tedy 1440 satelitech. Tvrzení ale bylo zřejmě velmi optimistické, podobně jako ta učiněná v květnu minulého roku. Proto berte tato čísla jen jakožto odhad. Evropa se tedy nějakého beta testování dočká až v příštích letech.

Cena a rychlost připojení

Cena této služby je velkou neznámou. Prezident SpaceX Gwynne Shotwell při dotazu na cenu v říjnu 2019 odvětil, že spousta lidí platí za mizernou službu i 80 dolarů, ovšem sám ani přibližnou cenu neprozradil. Sám Musk v roce 2015 pronesl, že možným plánem je poskytovat službu zdarma, pozemní terminál by ovšem vyšel na cenu 100 až 300 dolarů. Tento záměr se ale v současné době jeví spíše jako nepravděpodobný. Nad rychlostí internetu také visí otazník, ovšem v žádosti k FCC (Federal Communications Commission) podané v roce 2016 se hovořilo, jak již uvádíme výše, o gigabitu za sekundu a latenci 25 až 35 milisekund. Během testu prototypů v roce 2018 se prý dosáhlo rychlosti 610 megabitů za sekundu.

Byť technologickým nadšencům musí projekt Starlink vytvářet úsměv na tváři, jsou i tací, kteří jej tvrdě kritizují. Například astronomové tvrdě vystupují proti potenciálnímu znemožnění pozorování noční oblohy. Na to Elon Musk reagoval, že satelity budou natírány barvou, která nebude odrážet tolik světla. Nedávno zase prohlásil, že by se SpaceX mohla podílet na zprovoznění orbitálních stanic, jež by byly umístěny nad oběžnými drahami Starlinku a nerušit poklidné pozorování oblohy. Odpůrci ale namítli, že by se společnost měla spíše zaměřit na zmírnění dopadu při práci ze Země.