Satelity Starlink dělají astronomům vrásky na čele, neboť se důvodně obávají nemožnosti časem pozorovat noční oblohu. Elon Musk ale navrhl řešení. Dle jeho slov by se SpaceX mohla podílet na výstavbě orbitálních observatoří. Ty by měly být umístěny nad drahami Satelitů Starlink a umožnit tak nerušené pozorování vesmíru. Zahraniční média ale začaly ve velkém hovořit o tom, že by se SpaceX měla spíše zaměřit na co nejmenší negativní dopad na pozorování ze Země.