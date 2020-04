První rozebrání iPhonu SE 2. generace je tu. Odhalilo detaily o jeho fotoaparátu

Přestože se nový iPhone SE 2. generace prodává teprve od pátku, už se dočkal prvního rozebrání. O to se jako již tradičně postarali odborníci z iFixit, kteří tak dokázali zodpovědět relativně velké množství všemožných otázek. Co vše tedy díky nim o iPhonu SE 2. generace víme?

Zřejmě nejdiskutovanějším prvkem iPhonu SE 2 je v posledních dnech jeho fotoaparát. O tom totiž Apple příliš mnoho informací neposkytl, kvůli čemuž se začalo spekulovat nad tím, zda do něj nasadil modul z iPhonu 8 či XR nebo 11. Minimálně podle rozboru se nyní zdá, že správně je zřejmě hned první varianta. Modul fotoaparátu iPhonu SE 2. generace se totiž nápadně podobá modulu fotoaparátu z iPhonu 8, byť zcela identické nejsou. Nicméně vzhledem k tomu, jak velký modul obsahuje iPhone XR, je více než jasné, že novinka musí mít k iPhonu 8 v tomto směru minimálně blíž.

Fotogalerie iphone se 2 ifixit 9 iphone se 2 ifixit 10 iphone se 2 ifixit 11 iphone se 2 ifixit 12 +12 Fotek iphone se 2 ifixit 14 iphone se 2 ifixit 4 iphone se 2 ifixit 3 iphone se 2 ifixit 7 iphone se 2 ifixit 5 iphone se 2 ifixit 2 iphone se 2 ifixit 1 iphone se 2 ifixit 6 iphone se 2 ifixit 15 iphone se 2 ifixit 8 iphone se 2 ifixit 13 Vstoupit do galerie

Rozbor rovněž potvrdil, že z iPhonu SE 2. generace zmizely veškeré hardwarové prvky pro funkčnost 3D Touch. Test displeje iPhonu 8 poté odhalil, že tlakové ovládání displeje je zakázáno i softwarově, respektive že se s ním ve firmware iPhonu SE 2 zřejmě vůbec nepočítá a tudíž neobsahuje potřebné softwarové nástroje. To jinými slovy znamená, že zprovoznit na iPhonu SE 2. generace displej s podporou 3D Touch bude velmi pravděpodobně nemožné.

Jelikož jsme náhled do útrob nového iPhonu SE částečně viděli již minulý týden, zřejmě není potřeba opakovat, že se jeho uspořádání vnitřních komponent velmi podobná právě iPhonům 8. To potvrdilo i iFixit s tím, že i díky tomu je telefon relativně snadno opravitelný. Jeho skóre opravitelnosti je totiž velmi slušných 6 bodů z 10, přičemž 10 je nejvyšší možná známka. Zručnější uživatelé by si tedy měli být bez větších problémů provést základní opravy typu výměna baterie sami, budou-li chtít.