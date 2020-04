4 nejčastější problémy 16″ MacBooku Pro a jak je vyřešit

Stalo se již jakousi tradicí, že každý produkt, který Apple vydá, trpí po vydání nějakou chybou. Co si však budeme nalhávat, Applu se tyto chyby ve většině případech podaří opravit, jelikož jsou způsobeny softwarem a nikoliv hardwarem. Uživatelé ale musí tak jako tak čekat na vydání aktualizací, což může často trvat několik týdnů. V tomto mezičase tak uživatelé hledají různé fígle, díky kterým by mohli chybnou část zařízení alespoň dočasně zprovoznit. Tyto „porodní“ chyby se nevyhnuly ani 16″ MacBooku Pro. Ten trpí hned čtyřmi takovými chybami a my si v dnešním článku řekneme, o jaké chyby se jedná, a jak je lze alespoň dočasně opravit (tedy pokud je to možné).

Praskající reproduktory

Osobně jsem vlastníkem 16″ MacBooku Pro již několik týdnů. Ihned prvním problémem, se kterým jsem se u tohoto zařízení setkaly, byly praskající reproduktory. Na internetu se před několika měsíci objevily různé postupy, díky kterým jste se mohli praskání zbavit, avšak nutno podotknout, že ne všem uživatelům fungovaly. Za tu dobu však ale Apple stihnul praskající reproduktory opravit v nové verzi macOS Catalina. Pokud se tedy i nadále s praskajícími reproduktory potýkáte, tak si udělejte půl hodiny čas a proveďte aktualizaci vašeho zařízení. V tomto případě stačí v levém horním rohu klepnout na ikonu , a poté z menu vybrat Předvolby systému… V novém okně se poté přesuňte do sekce Aktualizace softwaru, kde aktualizaci vyhledejte a proveďte.

Zamrzávající macOS, pády systému

Dalším z problémů, které 16″ MacBook Pro trápí, jsou zamrzávající macOS a popřípadě jeho úplně zhroucení a restartování. Nejčastěji se tato chyba projeví tak, že se celý MacBook zasekne a po dobu několika sekund zůstává nečinný. Nefunguje Touch Bar, klávesnice, trackpad – jednoduše řečeno nic. Po chvíli obrazovka MacBooku zčerná, na okamžik se ventilátory roztočí na plný výkon (tzv. turbo – vtip), a poté dojde k restartu systému. Uživatel takto může přijít o veškerou neuloženou práci. V některých případech pomáhá pro vyřešení tohoto problému deaktivace integrované grafické karty, kdy MacBook bude využívat pouze dedikovanou GPU. Deaktivaci integrované grafické karty provedete tak, že otevřete Předvolby systému, a poté v okně vyberete sekci Úspora energie. Zde už jen stačí nahoře odškrtnout možnost Automatické přepnutí grafiky. Osobně mi však bohužel tento fígl nepomohl a byl jsem nucen můj první 16″ MacBook Pro reklamovat. U nového kusu už se tyto „anomálie“ nedějí.

Nefunkční ventilátory

Třetím problémem, kterým může 16″ MacBook Pro trpět, je podle diskuzních fór špatně fungující ventilátory. Chlazení 16″ MacBooku Pro je s ohledem na konstrukci zařízení vyřešeno výborně, avšak bohužel, i v tomto případě se zařízení neobejde bez ventilátorů. Problém s ventilátory spočívá v tom, že si je MacBook neumí sám regulovat, což může vést k přehřátí zařízení a následně k jeho vypnutí. I s tímto problémem jsem se osobně na první 16″ jednotce setkal a dočasně jsem problém řešil stažením aplikace Macs Fan Control, kde jsem si nastavil konstantní plný výkon obou ventilátorů. MacBook byl samozřejmě hlučnější, ale díky AirPodům jsem ho poslouchat nemusel. V případě, že jsou vaše ventilátory úplně nefunkční, tak se asi nevyhnete ničemu jinému, než reklamaci.

Ghosting monitoru

Asi nejméněkrát se na diskuzních fórech věnovaných 16″ MacBooku Pro objevuje problém s tzv. ghostingem displeje. V tomto případě se na monitoru MacBooku objevují tzv. duchové – tedy kdykoliv pohnete s nějakým prvkem, tak se za ním vytvoří jakýsi stín či duch. Bohužel, v tomto případě se nejspíše nejedná o úplnou vadu displeje, ale jeho vlastnost. Jediné, co v tomto případě můžete udělat, je přejít do Předvoleb systému, kde se přesuňte do sekce Monitory. Zde se poté v horním menu přesuňte do záložky Monitor a společně se stisknutým tlačítkem Option klepněte na možnost Přizpůsobené rozlišení. Níže si poté vyberte jinou, než výchozí obnovovací frekvenci a vyzkoušejte, zdali ghosting pozorujete i nyní. Pokud ne, tak jen dobře pro vás, v opačném případě budete muset MacBook buď vrátit, anebo si jednoduše zvyknout.