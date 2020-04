První dojmy ze 16″ MacBooku Pro: Velikán po všech směrech

Přiznám se, že zatímco v případě iPhonů či Apple Watch nemám problém s výměnou každý rok či ob rok, u Maců jsem celkem konzerva. Můj hlavní pracovní stroj byl totiž ještě do minulého týdne relativně starý MacBook Air 2016. Ne, že bych se po jiném Macu v minulých letech nedíval. Zkrátka jsem však v nabídce Applu neviděl stroj, který by byl zcela podle mého gusta. Dočkal jsem se až loni na podzim, když se světu představil 16” MacBook Pro s úzkými rámečky kolem obřího displeje, stále svým způsobem kompaktním tělem a především pak s vynikající klávesnicí, která je pro mě osobně alfou a omegou laptopu. Před pár dny jsem si proto udělal radost a jeden kousek – konkrétně základní verze ve vesmírně šedé variantě – mi dorazila jakožto náhrada mého dědečka Airu. V následujících řádcích se vám pokusím vylíčit mé první dojmy z něj.

Jakmile jsem MacBook vybalil z krabice a poprvé uchopil do rukou, vcelku mile mě překvapila jeho váha. Na to, jak pořádný “kus železa” to je, totiž není pocitově vůbec těžký, byť váží kolem dvou kilogramů. Applu se podařila váha stroje velmi dobře rozložit do celého těla, což oceníte třeba při jeho přenášení, kdy se nemá absolutně tendenci převažovat na jednu či druhou stranu. Po designové stránce se vnějšek MacBooku – tedy záda víka, boky a spodek těla – prakticky neliší od předešlých generací a tudíž potěší všechny jejich fanoušky. Co se pak týče rozměrů, přestože má stroj 16” displej, rozhodně bych jej za vyloženě obří laptop neoznačil. Ano, je velký a ano, v ruce se pronese. Na druhou stranu, pokud budete přecházet například ještě ze staré generace 13” MacBooku Air, nad rozměry 16” MacBooku Pro asi mávnete rukou, jelikož se až o tolik od Airu neliší.

Displej nového 16” modelu si zamilujete hned po jeho prvotním spuštění. Rámečky kolem něj jsou totiž velmi tenké, díky čemuž dle mého působí stroj v porovnání se staršími generacemi skoro jako z budoucnosti. Upřímně se vcelku divím, že se Apple k podobnému kroku neodhodlal již dříve. Po technické stránce totiž zřejmě nebude podobné vylepšení nic až tak neuskutečnitelného, jelikož s podobně řešenými rámečky přichází výrobci laptopů již relativně dlouho. Upřímně proto doufám, že se stejného kroku dočkáme i u 13” MacBooku Pro pro letošní rok a v příštím roce snad i u MacBooku Air.

Hodnotit barvy, kontrast, jemnost a celkově zobrazovací kvality displeje bych si rád nechal až na komplexnější recenzi, kterou naleznete na našem magazínu do několika týdnů. Po pár hodinách testování nicméně musím říci, že jsem v tomto směru nenašel absolutně žádnou slabinu, což se však dalo s ohledem na to, že se svými parametry téměř shoduje s displejem 15” MacBooků Pro z minulých let, čekat. Kdybych se měl pak pozastavit nad celkovou plochou, kterou 16” displeje nabízí, ta je kulantně řečeno velkorysá. Ať už jste zvyklí pracovat ve vícero oknech či v komplexnějších aplikacích, které obsahují spousty drobnějších oken, obří displej umožňuje jejich perfektní rozložení a vám díky tomu zvýší produktivitu – samozřejmě tedy v případě, že prostor pro svou práci potřebujete.

Velmi mě potěšil i detail ve formě návratu fyzické klávesy Escape. Když jsem v minulosti na MacBoocích Pro s Touch Bary pracoval, na digitální podobu Esc umístěnou na Touch Baru jsem si zkrátka nemohl zvyknout. Zpětná vazba, kterou vám fyzická klávesa poskytne, je pro mě proto opravdové vysvobození a jsem opravdu rád, že tento “ústupek”, jak mnozí návrat fyzického Escape označují, Apple udělal. Design by totiž zkrátka nad funkčností převyšovat neměl. Totéž v bledě modrém bych mohl ve výsledku interpretovat i na novou klávesnici Magic Keyboard. Ano, tak moderně jako Butterfly klávesnice na mě nepůsobí, ale píše se na ní sakramentsky dobře a o to jde u klávesnice nejvíce.

Největším strašákem starších MacBooků pro mě byla klávesnice

Abych řekl pravdu, byla to právě Butterfly klávesnice, kvůli které jsem byl ještě donedávna věrný MacBooku Air 2016, jenž jsem využíval jako hlavní pracovní nástroj. Na Butterfly klávesnicích MacBooků, které se mi dostaly do rukou například na různé testy a tak podobně, se mi jednak kvůli nízkému zdvihu nepsalo až tak dobře a jednak jsem měl strach z jejich nefunkčnosti kvůli proniknutí nečistot pod jednotlivé klávesy a následné nutné opravy, která by si vyžádala nějaký ten čas. Kdyby se problémy s funkčností klávesnice objevovaly jen sporadicky a jen u lidí, kteří s trochou nadsázky nad svými stroji svačí, neřekl bych ani půl slova a nad Macem s tímto typem klávesnice uvažoval. Jelikož se však v mém okolí s těmito problémy potýkali i lidé, kteří o svou elektroniku pečují jako o oči v hlavě, měl jsem vcelku jasno. A jak nyní vidím, udělal jsem jen a jen dobře. Magic Keyboard je totiž opravdu skvělá, a to ve všech směrech. Je poměrně tichá, má příjemný zdvih, jednotlivé klávesy jsou velmi stabilní a díky jejímu mechanismu jsou obavy o její dlouhodobou bezproblémovou funkčnost vcelku zbytečné. Pokud tedy holdujete spíš klasice namísto Butterfly verzi, u 16” MacBooku bych dal ruku do ohně za vaši spokojenost.

Zatímco od klávesnice a displeje jsem tak trochu věděl, co čekat, jelikož displej je zkrátka “jen” větší a klávesnice zase “jen” staronová, u reproduktorů jsem neměl očekávání naprosto žádná. Když “šestnctka” vyšla, přečetl jsem o ní sice tisíce řádků a viděl spousty videí o tom, jak jsou její reproduktory úchvatné, ale podobné vychvalování jsem zažil už u relativně velkého množství věcí a realita byla mnohdy odlišná. Když jsem však na laptopu poprvé pustil moji oblíbenou Nothing Else Matters od Mettalicy, spadla mi brada až ke kolenům. Abych byl upřímný, tak kvalitní zvukový projev jsem doposud u žádných laptopových reproduktorů neslyšel. Stroj hraje skutečně jako drahá hi-fi soustava a nemá problém prakticky s ničím. Ať už se bavíme o výškách, hloubkách, středech či basové složce, vše je u MacBooku dotaženo k naprosté dokonalosti, a to i při vyšších hlasitostech. Zvuk je čistý a neuvěřitelně pohlcující, díky čemuž si s trochou fantazie a se zavřenýma očima hravě představíte, že nesedíte u pracovního stolu, ale skáčete v přední linii na koncertu vašeho oblíbeného interpreta. Zde opravdu tleskám, tohle se povedlo jako nikdy předtím.

První testy výkonu zvládl hravě

Jelikož mám stroj doma teprve pár dní, ještě jsem mu nedokázal “zatopit” ve všech směrech a tudíž si na hodnocení výkonu a chlazení ještě netroufnu. Nicméně při renderování krátkých videí ze zrcadlovky se Mac nejenže ani nezapotil, ale ani nezadýchal. Ventilátory běží neustále na nějakých 1800 otáček pro levou stranu a 1700 otáček pro pravou stranu, což stroji pro méně náročnou práci evidentně k uchlazení stačí. Ostatně, vzhledem k výrazně přepracovaným útrobám uzpůsobeným právě co nejlepšímu chlazení se ani nelze divit.

Podtrženo, sečteno – první dojmy z 16” MacBooku Pro nemohou snad být ani jiné než pozitivní. V mých očích se jedná alespoň po prvních desítkách hodin o naprosto úchvatný stroj, který nabízí neuvěřitelné možnosti ve stále poměrně kompaktním těle. Ať už se jedná o klávesnici, displej, design či reproduktory, vše se Applu podařilo dotáhnout velmi vysoko, což dělá ze stroje neuvěřitelně komplexní pracovní stanici bez viditelných slabin. Sám jsem zvědavý, zda si stroj toto renomé udrží i po ostřejším testování v následujících týdnech. Zda tomu tak bude či nikoliv vám přineseme již brzy.