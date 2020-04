Klasickým AirPods ještě neodzvonilo. Apple už chystá jejich další generaci

Pokud jste příznivci klasického designu sluchátek AirPods a měli jste po představení řady Pro obavy, že je Apple v brzké době zařízné a veškeré modely budou designově připomínat právě řadu Pro, máme pro vás dobrou zprávu. Podle předního Apple analytika Ming-Chi Kua totiž minimálně ještě jedna generace AirPods s klasickým designem dorazí.

Zdroje Kua tvrdí, že třetí generace klasických AirPods je naplánovaná na začátek příštího roku. Její výroba má začít hned v prvním čtvrtletí, takže se zdá poměrně pravděpodobné, že bychom se mohli jejich představení dočkat v březnu buď skrze tiskovou zprávu nebo na Keynote, jak jsme tomu byli zvyklí i v minulosti. Sluchátka by měla fungovat podle všeho víceméně stejně jako AirPods 2. generace a jejich největší změnou by mělo být vnitřní uspořádání komponent podobné tomu, které Apple využívá u AirPods Pro. To by jim mohlo zajistit například určitou voděodolnost či prachuodolnost.

Nové AirPods na obzoru. Nebo Beats?

V posledních dnech se též hojně spekuluje o příchodu “osekané” verze AirPods Pro, kterou by měl údajně Apple představit už v květnu. Její existenci Kuo potvrdil, nicméně dodal, že sluchátka mohou být nakonec prodávána jakožto Beats a nikoliv Apple AirPods. Na pulty obchodů by pak mohly dorazit až ve druhé půlce letoška, což však nevyvrací spekulace o jejich květnovém představení. To totiž může bez problému proběhnout s tím, že čekací doba na ně bude například dvouměsíční.

Kuo dále potvrdil, že Apple již započal práce na nové generaci sluchátek AirPods Pro. Její představení je dle něj nicméně ještě relativně daleko, jelikož Apple nemá zatím ani plán, kdy by je rád začal vyrábět. Dá se tak předpokládat, že jejich vývoj stále probíhá a podle jeho (ne)úspěšnosti se bude odvíjet i veškeré další plánování jejich výroby a představení. Nicméně už nyní se dá s jistotou říci, že do pár měsíců nová generace AirPods Pro určitě nedorazí. Pokud tedy nad jejich pořízením přemýšlíte, nemusíte vyčkávat.