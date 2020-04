Balení iPhonu SE 2. generace dokazuje, že jej chtěl Apple představit dřív než v půli dubna

Nový iPhone SE 2. generace se dá bez nadsázky označit za jeden z nejočekávanějších produktů od Applu posledních několika let. O to překvapivější proto bylo pro mnohé jablíčkáře jeho představení skrze strohou tiskovou zprávu. Očekávané produkty totiž zpravidla kalifornský gigant představuje na větších či menších Keynote, na kterých je dokáže slangově řečeno “lépe prodat”. Fyzické prezentaci produktu s možností reálné demonstrace jeho kvalit se přeci jen tisková zpráva vyvěšená na internet rovnat nemůže. Jak se však alespoň podle balení nového iPhonu SE zdá, jeho představení skrze tiskovou zprávu nebylo tak úplně v plánu.

První generace iPhonu SE byla světu představena konkrétně 21. března 2016 na tradiční jarní Keynote. Jejího pořádání se pak Apple držel i v následujících letech, kdy na ní světu ukázal například nové iPady a v loňském roce pak i celou řadu služeb. I letos se proto obecně počítalo s tím, že jarní Keynote Applu proběhne a přinese celou řadu novinek v čele s iPhonem SE 2. generace, o kterém se v souvislosti s ní hovořilo opravdu intenzivně. V průběhu února se pak dokonce objevilo i několik termínů Keynote, mezi kterými se měl Apple údajně rozhodovat, což mnoha jablíčkářům dodávalo další naději. Rychle se šířící koronavirus však bohužel veškeré plány nakonec zhatil a přinutil Apple k náhradnímu plánu – tedy k představení novinek v čele s iPhonem SE 2 skrze tiskovou zprávu. Nicméně už v březnu měl telefony takřka 100% nachystány k prodeji a jen vyčkával na vhodný termín Keynote, což se mu nakonec vymstilo.

Fotogalerie brozura product red1 brozura product red2 Vstoupit do galerie

Že měl telefony připravené již relativně dlouho dopředu lze odvodit konkrétně z balení (PRODUCT) RED iPhone SE 2. generace, který nám přistál na testy do redakce. Šanon s manuály obsahuje speciální kartičku věnovanou právě nadačnímu fondu (PRODUCT)RED, na které naleznete vysvětlení, na co jste vlastně koupí této edice přispěli. A právě v tom je háček. Zatímco na svém oficiálním webu Apple udává, že koupí (PRODUCT)RED produktů včetně iPhonu SE 2. generace přispějete v současnosti na boj proti COVID-19 (což bude platit až do 30. září), na přibalené kartičce Apple píše o boji proti HIV/AIDS, na který se (PRODUCT)RED fond zaměřuje standardně. Jedná se sice o naprostý detail, avšak vzhledem k tomu, že se Apple snaží mít i ty sebemenší detaily dotažené k naprosté dokonalosti, je více než jasné, že chtěl telefony vydat ještě v době, kdy se prodeji (PRODUCT)RED produktů pomáhalo právě v boji s HIV/AIDS, jelikož tomu přizpůsobil jejich balení.

Bohužel není zcela jasné, kdy přesně byl boj proti HIV/AIDS u (PRODUCT)RED produktů změněn na boj proti COVID-19. Díky webovému archivu nicméně můžeme s jistotou říci, že to bylo někdy mezi 10. březnem (poslední záznam ve webarchivu) až 15. dubnem, kdy Apple iPhone SE v červené edici bojující proti COVID-19 představil. Nicméně vzhledem k tomu, jak důkladně jsou jeho kroky monitorovány, se dá předpokládat, že ke změně muselo dojít skutečně až 15. dubna či maximálně několik málo dnů před ním, jelikož by si toho jinak zcela určitě všímaví jablíčkáři všimli. S víceméně stoprocentní jistotou se tedy dá říci, že telefony, které začal Apple prodávat oficiálně dnes, leží na jeho skladech možná již více než měsíc, jelikož byly chystány na představení na konci března, kdy ještě Apple bojoval skrze (PRODUCT)RED iPhony s HIV a AIDS. Koronavirus však všechny plány zmařil.