První iPad s podporou 5G dorazí až příští rok

Zatímco v případě iPhonů se podpory 5G sítí dočkáme už v letošním roce u modelů 12 a 12 Pro, iPady si budou muset na tuto vychytávku ještě minimálně rok počkat. Podle čínského portálu Economic Daily News totiž musel Apple přehodnotit své plány na uvedení 5G iPadu a z letošního roku jej přesunout na rok příští.

Důvod přesunutí plánovaného představení je ve své podstatě velmi jednoduchý. Je jím totiž koronavirus, který se podepisuje v posledních týdnech a měsících snad na všem, o čem se ve světě mluví. V případě 5G iPadu je to pak konkrétně vývoj, který je za stávající situace daleko obtížnější než ve chvíli, kdy svět funguje zcela normálně. Inženýři Applu totiž pracují vesměs ze svých domovů a nejsou tudíž schopni na vývoji spolupracovat tak dobře jako při fyzickém kontaktu, natož v rámci spolupráce cestovat do ciziny za svými partnery. Odložení produktu je tak v tomto případě naprosto nevyhnutelné.

Co se týče modelové řady, jako první se podporou 5G pochlubí iPady Pro, které budou velmi pravděpodobně následovat i levnější řad Air, mini a později i základní modely. V tuto chvíli však bohužel nelze říci, jakým způsobem se podpora 5G promítne do jejich ceny a potažmo ani to, zda Apple ponechá i klasické LTE modely pro případ, že by bylo zvyšování ceny razantnější, než by bylo pro uživatele snesitelné. Vzhledem k tomu, jak daleko představení iPadu s 5G je se dá nicméně očekávat, že cenovou politiku produktu nemá zatím dořešenou ani samotný Apple.