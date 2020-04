V Británii hoří 5G vysílače, lidé je zapalují kvůli obavám z koronaviru

V souvislosti s novým typem koronaviru se světem šíří řada nepravd a dezinformací. Patří mezi ně mimo jiné také fáma o tom, že za pandemii jsou zodpovědné 5G vysílače. Panika, související s touto zprávou, přerostla hned na několika místech ve Velké Británii v úmyslné zapalování příslušných vysílačů. Britské ministerstvo pro digitální obsah, média, kulturu a sport v této souvislosti uvedlo na svém twitterovém účtu, že pro souvislost mezi spuštěním 5G sítí a pandemií koronaviru neexistují absolutně žádné důvěryhodné důkazy, a šéf úřadu vlády Michael Gove označil fámu za „nebezpečný nesmysl“.

K úmyslnému zapálení vysílačů došlo v poslední době v Birminghamu, Liverpoolu a Mellingu v Merseyside, a na webu YouTube se koncem tohoto týdne objevilo video, které údajně zachycuje páteční požár v Aigburth, zatím ale nebylo potvrzeno, zda má zapálené zařízení vůbec co do činění s 5G sítěmi. Veškeré požáry jsou v současné chvíli vyšetřovány. Ředitel Národní zdravotní služby (NHS) Stephen Powis na tiskové konferenci uvedl, že infrastruktura 5G sítí je důležitá jak pro běžné občany, kteří by se vzhledem k aktuální situaci měli co nejvíce zdržovat doma, tak i pro zdravotníky. Vyjádřil také své znechucení nad tím, jak někteří občané přistupují k tak zásadní infrastruktuře.

Podle operátora Mobile UK musí kvůli zmíněné fámě čelit výhružkám a útokům i lidé, kteří pracují na zavádění 5G sítí. Redaktor webu BBC ve své nedávné analýze uvedl, že konspirační teorie, podle kterých má zavádění 5G sítí vliv na současnou pandemii, jsou naprosto zcestné, a že pro takové tvrzení neexistuje jediný důkaz. Podle jedné z konspiračních teorií oslabují 5G sítě lidský imunitní systém, podle jiných se zase nový typ koronaviru šíří přímo prostřednictvím těchto sítí. 5G sítě sice využívají jiné frekvence než sítě předešlých generací, na buňky v lidském těle ale podle odborníků nemají absolutně žádný vliv. Je nutné také podotknout, že ve Velké Británii se nový typ koronaviru šíří ve městech, ve kterých ještě nedošlo ke spuštění 5G sítí.