Největší hoaxy o koronaviru na českém internetu

S příchodem koronaviru se na sociálních sítích a různých fórech objevily zprávy o tom, jak můžete jednoduše nad onemocněním COVID-19 vyhrát, a popřípadě jak se proti němu můžete jednoduše ochránit. Nutno podotknout, že v některých případech se jedná o hoax, tedy falešnou zprávu. Pokud vám od někoho přišla zpráva o tom, že lze koronavirus spláchnout do žaludku, anebo zpráva o tom, že byste neměli v případě onemocnění koronavirem brát prášky s obsahem ibuprofenu, tak byste měli vědět, že se jedná o holé nesmysly.

Spláchněte koronavirus do žaludku

Jeden z prvních hoaxů, který se na internetu objevil, se vyskytoval v celku dlouhé podobě. V této řetězové zprávě, která se internetem šířila rychlostí světa, se objevily informace od „lékaře“, který měl vystudovat vysokou školu v Shenzenu. V první části hoaxu se nachází zpráva o tom, že koronavirus zahyne při teplotě okolo 26-27 stupňů Celsia, a proto byste měli pít horkou vodu a chodit na sluníčko. To je samozřejmě nesmysl, jelikož teplota lidského těla je v klidovém stavu okolo 37 stupňů a i této teplotě koronavirus odolává. V další části zprávy najdete informace o tom, že při pití dostatku vody koronavirus můžete z úst spláchnout do žaludku, kde jej zabijí enzymy – i v tomto případě se jedná o další nesmysl. Další falešnou částí je, že virová buňka koronaviru má okolo 400-500 nm, takže ji zachytí jakákoliv rouška či látka. I v tomto případě se jedná o lež, jelikož virová buňka koronaviru je cca 10x menší, než je uvedeno. Celá tato zpráva se tedy dá považovat za kompletní výmysl a ani jednu část byste neměli brát vážně. Na internetu se objevovala také v azbuce.

Na druhou stranu je však nutné podotknout, že vodu byste měli pravidelně pít tak jako tak. Jednak tímto samozřejmě tělu dodáte potřebné tekutiny, a jednak urychlíte vyloučení případných škodlivin, které se v těle nachází. Rozhodně vám tedy nezakazujeme pít, ba naopak pijte více než obvykle. Nepočítejte však s tím, že s pravidelným pitím vir z úst spláchnete a budete tak imunní a nenakazitelní. Zároveň se bez pozastavení ani nerozmýšlejte nad tím, zdali byste měli využít roušku, či nikoliv – cokoliv, co si na veřejnosti dáte před pusu a nos, je lepší než nic. Moje rouška chrání tebe, tvoje zase mne!

Ibuprofen koronaviru pomáhá

Další hoax, který se na internetu ve spojení s koronavirem objevil, je zpráva o tom, že pokud budete brát při nakažení ibuprofen, tak máte jistou smrt. Původně se na internetu objevily zprávy o tom, že po užití ibuprofenu při nákaze koronavirem můžete velmi zhoršit průběh nemoci. Podle různých studií se ukázalo, že ibuprofen by lidé při nákaze opravdu brát neměli, avšak prozatím není potvrzeno, že právě kvůli „posílení“ koronaviru. Jedním z příznaků nákazy koronavirem je samozřejmě zvýšená teplota. Tělo se zvýšením teploty snaží proti koronaviru bojovat a pokud užijete ibuprofen, který se stará o snížení tělesné teploty, tak tělu rozhodně nepomůžete, jelikož půjdete přímo proti němu. Jisté je tedy to, že užitím ibuprofenu zamaskujete příznaky nákazy. Užitím ibuprofenu tělu prakticky „zakážete“ vyslat imunitní systém do boje s koronavirem. V případě, že máte bolesti a situace se nedá zvládnout, tak byste měli urychleně navštívit lékaře. Mezi léky, které obsahují ibuprofen, patří například Brufen či například APO Ibuprofen.

iPhone vs Android

Uživatelé iPhonů a zařízení od Androidu mezi sebou válčí již několik dlouhých let. To, že na sebe vzájemně „hází špínu“ je tedy naprosto běžné, avšak otázkou je, zdali to v případě koronaviru nezašlo až příliš daleko. Každý operační systém má své výhody a nevýhody, avšak rozhodně neplatí, že materiály využité na iPhonu jsou odolnější proti usazení koronaviru, než ty, které využívají výrobci zařízení s Androidem. Ať už máte iPhone, či například Samsung, Xiaomi, anebo Huawei, tak vaše zařízení může koronavirus přenášet stejně, jako to druhé. Prakticky na všech materiálech může koronavir přežít až tři dny, a proto byste si jednak měli pravidelně umývat ruce, a jednak také dezinfikovat vaše mobilní zařízení.

Německo zadržuje respirátory pro Česko

Na momentální situaci se rozhodli rýžovat i někteří čeští politici, především poté ze strany SPD. Ti uvádí, že má Německo zadržovat respirátory nejen pro Českou republiku, ale také pro Rakousko a Slovensko. Údajně měl být na hranicích zastaven kamion, který do České republiky vezl zdravotnický materiál. Tato informace však není ničím podložena a jedná se o výmysl, jelikož samotná německá celní správa o žádném zadrženém kamionu neví. Ví se pouze o tom, že německá vláda 4. března zakázala vývoz zdravotnicích pomůcek (stejně jako Česko) z Německa do jiných států, což je v momentální situaci samozřejmě pochopitelné. Zásilka v kamionu však údajně měla pocházet z Číny. Objevil se jen jediný kamion, který byl špatně odbaven, avšak po opětovném odbavení byl bez problémů puštěn do ČR. Vedle tohoto odstavce naleznete v galerii vyjádření od samotné německé celní správy.

Zavírání obchodů

Lidé si stále stěžují na to, že se zavírají školy a ruší veškeré akce, ale obchody stále zůstávají otevřené. Je však nutné tato opatření prvně pochopit – vládě nejde ani tak o to, aby všechno zavřela, ale o to, aby se lidé co nejméně scházeli na jednom místě. Zavřením škol a zákazem akcí apod. se tedy sníží riziko výskytu vícero lidí na jednom místě. Pokud tedy na internetu najdete poplašnou zprávu o tom, že se od 16. března měly uzavřít všechny obchody nad 200 m2, tak věřte, že se jedná o hoax a prozatím k tomuto kroku nedošlo. Jediné nařízení, které se obchodů dotklo, je, že od 10 do 12 hodin dopoledních se do obchodů nedostane nikdo jiný, než lidé nad 65 let. Takto se vláda snaží chránit starší obyvatele, kteří mají bohužel na nákazu koronavirem o mnoho procent větší úmrtnost, než mladší lidé.

5G a koronavirus

Některé weby a facebookové stránky informují o tom, že je celý koronavirus umělým onemocněním, které vzniklo někde v laboratoři, a to pro zamaskování 5G sítě. Nástupce 4G/LTE má údajně běžet na vysokých frekvencích, které poškozují DNA lidského těla. Je pravdou, že 5G doopravdy běží na vyšších radiových frekvencích, rozhodně se ale nejedná o takové frekvence, které by dokázaly jakýmkoliv způsobem narušit DNA lidí. Rozhodně tato informace tedy není pravdivá a jedná se o hoax, stejně jako v případě videa, ve kterém se nacházelo 5G zařízení obložené látkou, která postupně začala hořet.