Oprava iPhonu SE 2. generace vyjde oproti jiným iPhonům překvapivě levně

Velkým strašákem snad každého majitele iPhonu je jeho oprava na vlastní náklady v případě rozbití. Jablečné telefony jsou totiž odnepaměti poměrně drahé a nejinak tomu je i v případě oprav v autorizovaných servisech. V minulých letech dokonce nebylo u vlajkových lodí výjimkou, že se cena jejich opravy rovnala ceně třeba jen rok staré řady iPhonů. V případě iPhone SE 2. generace, který Apple představil před dvěma dny, jsou však naštěstí ceny za opravy poměrně příjemné.

Displeje za hubičku

Apple již na svých amerických stránkách stihl svůj oficiální ceník oprav, ze kterého vychází i autorizované opravny, aktualizovat, díky čemuž již ceny základních oprav SE 2 známe. Pokud by se vám například podařil rozbít displej a to takovým stylem, že by bylo potřeba jej vyměnit za nový panel, výměna vyjde na 269 dolarů, což bude v Čechách podle ceníků autorizovaných servisů odpovídat zřejmě částce 3 890 korun. Zdá se vám i tato částka vysoká? Ale kde že. Například za nový displej iPhonu X si Apple podle svých stránek účtuje 279 dolarů, což podle ceníků tuzemských servisů vychází na 9 490 korun. Za displej iPhonu XS Max či 11 Pro Max pak dokonce zaplatíte v USA bez daně 329 dolarů, v Čechách pak 10 990 korun. Displej nového iPhonu SE 2 je tedy skutečně za hubičku.

Při pohledu na ceny oprav displeje stojí za povšimnutí i cenový rozdíl mezi displejem iPhonu SE 2 a iPhonu 8, který je rovných 20 dolarů v USA a v Čechách 700 až 1100 korun. Ceně displeje iPhonu SE 2 hraje velmi pravděpodobně do karet absence tlakové vrstvy potřebné pro 3D Touch, kterou právě model 8 disponuje. A jelikož je finanční úspora velmi slušná i pro běžného zákazníka, pro Apple bude zaručeně ještě mnohem zajímavější.

Ani rozbité tělo až tak nezabolí

Obávat se příliš nemusíte ani ceny jiných oprav – například rozbitých skleněných zad, které budou bezesporu jedním z nejčastějších problémů nového iPhonu. Za ostatní opravy si totiž Apple a jeho partneři budou účtovat maximálně 269 dolarů. Tuto částku bohužel zatím nejsme schopni převrátit na české koruny, jelikož jsou ceníky autorizovaných servisů zpravidla rozepsány na jednotlivé úkony, kdežto Apple uvádí de facto “katastrofický scénář”. Pokud bychom však počítali s nynějším kurzem, oprava by měla vyjít na zhruba 6500 korun bez DPH. Ano, je to vysoká částka, ale je pořád o 30 dolarů nižší než kolik si Apple maximálně účtuje za opravy iPhonu 6 a o 80 dolarů nižší, než kolik si Apple maximálně účtuje za opravu iPhonu 8. Pokud se vám pak podaří rozbít iPhone 11 Pro Max, za jeho opravu můžete vypláznout i 599 dolarů, tedy zhruba 14 300 korun bez daně. I v tomto případě se tedy dá iPhone SE 2. generace označit za velmi levně udržitelný.

Pokud se tedy na nákup iPhonu SE 2. generace chystáte a právě potenciální opravy byly jednou z věcí, kterých jste se báli nejvíce, vězte, že jejich ceny až tak brutální nejsou. Ostatně, co jiného také u telefonu, jehož cena začíná na 12 990 korunách, čekat. Je však poměrně překvapivé, jaké cenové rozdíly ve prospěch novinky jsou vidět jak proti iPhonům 8, tak třeba i starým iPhonům 6.