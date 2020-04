Známe přesnou kapacitu baterie a velikost RAM nového iPhonu SE 2. generace

Apple je známý tím, že příliš mnoho technických specifikací ohledně svých produktů neudává. Se svými fanoušky se totiž zpravidla podělí jen o detaily ohledně procesoru, displeje a dále pak maximálně některých unikátních novinek, které se v útrobách jeho produktů v minulosti nikdy neukázaly. Zbylé technické specifikace však lze naštěstí přesto získat. Velkými pomocníky jsou databáze nejrůznějších certifikačních úřadů po celém světě, které veškeré detaily skrývají. Před malou chvílí vydala například databáze čínských úřadů informace o velikosti RAM paměti a kapacitě baterie včera představeného iPhonu SE 2. generace.

Ani v jednom případě se nejedná o žádné překvapení. Databáze totiž potvrdila víceméně to, o čem se šuškalo v uplynulých týdnech. iPhone SE 2. generace dostal do vínku RAM paměti o velikosti 3 GB, což je o 1 GB menší paměť, než kterou disponují iPhony 11 a 11 Pro. Nicméně přesto je naprosto dostačující a telefonu zaručí plynulý chod dalších několik let, o což jde především. Co se pak týče baterie, zde Apple vsadil stejně jako v případě iPhonu 8 na 1821 mAh článek, přičemž je velmi pravděpodobné, že jsou tyto baterie dokonce zcela shodné. Takto velká baterie zaručuje telefonu standardní jednodenní výdrž při běžném využívání. Pokud pak budete telefon využívat střídměji, zřejmě by neměl být problém se dostat na dny dva.

První majitelé nového iPhonu SE 2. generace se svého telefonu dočkají už příští pátek. Jeho objednávky odstartují po celém světě zítra, v České republice a na Slovensku pak konkrétně úderem 14. hodiny. V tuto chvíli je velmi těžké říci, jak na tom bude Apple s jeho skladovými zásobami a potažmo i to, jak velký zájem o telefon bude. Z naší ankety nicméně vyplývá, že minimálně mezi našimi čtenáři se bude SE 2. generace těšit skutečně velké oblibě. I kvůli tomu bychom tak osobně očekávali, že první várka skladových zásob se v obchodech příliš dlouho neohřeje.