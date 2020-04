Chystáte se koupit iPhone SE (2020)? Poradíme vám, jak co nejlépe prodat váš starý iPhone

Apple ve včerejších večerních hodinách prostřednictvím tiskové zprávy uvedl do prodeje nový iPhone s označením SE. Jedná se tak o druhou generaci tohoto velmi oblíbeného zařízení, po kterém sáhne nejeden nadšený jablíčkář. Nový iPhone SE zaujme především svým špičkovým výkonem, který je zabalen do malého a kompaktního těla. Pokud právě čtete tento článek a chystáte se na prodej svého starého iPhonu právě kvůli tomu, že si chcete pořídit nové „es-éčko“, tak dočtěte tento článek až do konce. Řekneme si totiž, jak co nejlépe můžete prodat váš starý iPhone.

Záloha před smazáním

Většina uživatelů nechce při přechodu na nové zařízení přijít o svá stará data. V tomto případě je tedy nutné, abyste si vytvořili zálohu. Existují dvě možnosti, pomocí kterých lze zálohu vytvořit. Buď sáhnete po bezdrátové záloze pomocí iCloudu, anebo se vrhnete staromódní cestou a své zařízení zálohujete v iTunes, respektive ve Finderu v macOS. V prvním případě, tedy pokud chcete provést zálohu na iCloud, tak stačí, abyste se připojili na domácí Wi-Fi síť, a poté otevřeli sekci Nastavení. Zde poté stačí klepnout na vaše jméno, a poté se přesunout do sekce iCloud. Zde sjeďte o něco níže, dokud nenarazíte na kolonku Záloha na iCloudu, na kterou klepněte. Samozřejmě je v tomto případě nutné, abyste měli pro zálohu na iCloudu k dispozici dostatek místa. V případě, že na iCloudu dostatek místa nemáte, anebo si neplatíte rozšířené úložiště, tak níže najdete postup pro zálohu pomocí kabelu a počítače.

Pokud se rozhodnete pro zálohování kabelem, tak je postup vcelku jednoduchý. V případě Macu stačí, abyste váš iPhone připojili k počítači pomocí Lightning – USB kabelu, a poté otevřeli Finder. Zde v levém menu klepněte na název vašeho zařízení. Nyní už jen stačí, abyste na úvodní obrazovce stisknuli tlačítko Zálohovat. Tím se spustí kompletní záloha do počítače a vy ji pak budete schopni obnovit na váš nový iPhone SE.

Odhlášení z Apple ID a obnovení

Jakmile budete mít zálohu kompletní, tak se můžete vrhnout do odhlášení zařízení, společně s jeho obnovením do továrního nastavení. Pro odhlášení z iPhonu z vašeho Apple ID se na něm přesuňte do nativní aplikace Nastavení, kde nahoře klepněte na váš profil. Poté v této sekci sjeďte úplně dolů a klepněte na tlačítko Odhlásit se. Pak už jen zadejte vaše heslo a odhlášení potvrďte.

Po odhlášení už stačí, abyste váš iPhone obnovili do továrního nastavení. Toho docílíte tak, že se na vašem iPhonu přesunete do nativní aplikace Nastavení. Zde poté rozklikněte sekci Obecné a sjeďte úplně dolů, dokud nenarazíte na kolonku Resetovat, na kterou klepněte. Zde už jen stačí stisknout možnost Smazat data a nastavení. V případě, že máte na iCloudu starou zálohu, tak nyní zvolte Zálohovat a smazat, v případě, že máte zálohu aktuální a nechcete další zálohu provádět, tak klepněte na Vymazat. Pak už jen stačí zadat kód vašeho zařízení společně s heslem, čímž dojde k vymazání iPhonu.

Očištění

Jakmile bude iPhone kompletně „čistý“ v továrním nastavení, tak je ještě nutné kosmetické očištění. Vzhledem k tomu, že uživatelé používají své telefony prakticky pořád, tak se na nich může usadit spousta bakterií, což je o to více alarmující v momentální situaci, kde se světem stále šíří pandemie koronaviru. Váš iPhone tedy prvně pořádně očistěte dezinfekcí a utřete jej do sucha. K hůře dostupným místům se poté můžete dostat pomocí čistících tyčinek do uší. Tím, že iPhone pořádně vyčistíte, tak mu jednak zajistíte hezčí vizáž, a jednak se dotyčný kupec nebude bát vzít iPhone do ruky.

Fotografie

Po očištění je samozřejmě nutné nafotit fotografie na inzerát. U těchto fotografií je opravdu nutné, abyste si dali záležet. Potencionální kupci totiž často vybírají zařízení jen podle přiložených fotografií a navíc k tomu, fotografie jsou prakticky vždy to, čeho si kupci všimnou jako první. Pokud nemáte k dispozici jiný telefon, kterým byste mohli fotografie vyfotit, tak si jej od někoho zkuste půjčit, popřípadě se rozhodně nebojte zařízení vyfotit pomocí zrcadlového fotoaparátu. Fotografie musí být opravdu perfektní, ostré a rozhodně se nebojte vyfotit také oděrky či jiné negativní stránky zařízení – kupec tak aspoň bude vědět, že jste upřímní a nic neskrýváte.

Inzerát

Po nafocení fotografií už je jen nutné, abyste napsali inzerát. Inzerát by měl být napsán gramaticky správně – důležitá je v tomto případě znalosti i/y, s/z a dalších gramatických prvků českého jazyka. V případě, že máte s gramatikou problém, tak se rozhodně nebojte poprosit někoho o to, aby vám inzerát napsal. Některé kupující totiž může chybně napsaný inzerát vylekat a dokonce si některý z nich může myslet, že by se setkal s negramotem, a proto raději od koupi couvne. V inzerátu je dále nutné, abyste samozřejmě nelhali a uvedli vše na pravou míru tak, jak to je. V případě, že má iPhone špatnou baterii, rozhodně to napište. Pokud má iPhone rýhy na displeji, rozhodně to napište. Věřte nebo ne, kupující si těchto nedostatků dřív nebo později rozhodně všimne. Jednak tak můžete kupujícímu ušetřit zbytečnou cestu k vám, a jednak se vyhnete pozdějším reklamacím ze strany kupce, kterému vaše zařízení nebude fungovat tak, jak má. A pokud tak neučiníte, tak počítejte s tím, že vás určitě dožene svědomí. V inzerátu nesmí chybět samozřejmě info o tom, co prodáváte, tedy přesný název a typ zařízení, varianta úložiště, barva a další. Nebojte se klidně také k iPhonu přibalit nějaké příslušenství. Níže naleznete příklad správně napsaného inzerátu:

Příklad inzerátu

Prodám vesmírně šedý iPhone XS 64 GB včetně krabičky. Zařízení má po těle lehké oděrky z běžného používání, na displeji bylo po celou dobu používání nalepeno ochranné sklo. Zařízení bylo zakoupeno 19. listopadu 2018 u Alzy, záruka je platná dva roky, tzn. do 19. listopadu 2020. K iPhonu přidám zdarma tři obaly a ochranné sklo navíc. Cena je 14 990 Kč, při rychlém jednání možná sleva.

Kde inzerát vložit?

Na internetu je k dispozici nespočet různých inzertních portálů, kam lze právě váš inzerát vložit – stačí, abyste do vyhledávače napsali inzerce. Výhradně pro Apple zařízení vám však mohu doporučit náš vlastní bazar Letem světem Applem, na kterém se nachází několik stovek různých inzerátů – a může se tam zdarma nacházet i ten váš. Pro přidání inzerátu se na bazar LsA přesuňte, poté klikněte na Přidat inzerát, vyplňte náležitosti a je hotovo.