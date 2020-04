Jak na iPhonu spravovat účty a hesla

Pokud patříte mezi uživatele iPhonu, tak jistě víte, že v jeho operačním systému najdete možnosti pro správu účtů a hesel. Mnoho uživatelů však stále nevím, jakým způsobem své účty a hesla může spravovat. V případě, že se tedy chcete dozvědět, jak lze na iPhonu či iPadu vytvořit či odebrat účet, anebo třeba zobrazit či odstranit hesla z Klíčenky, tak dočtěte tento článek až do konce.

Jak spravovat účty na iPhonu

Kromě toho, že se můžete k různým účtům na iPhonu přihlásit klasicky pomocí Safari, tak tak můžete učinit v určitých případech také v nastavení vašeho zařízení. V případě, že chcete do iPhonu přidat nějaký účet, tak otevřete nativní aplikaci Nastavení, kde sjeďte níže a klepněte na kolonku Hesla a účty. Jakmile tak učiníte, tak už jen stačí klepnout na možnost Přidat účet. V novém okně si vyberte, který z nabízených účtů – tj. iCloud, Microsoft Exchange, Google, Yahoo!, Aol, Outlook.com nebo Jiný – chcete přidat. Poté proveďte požadované kroky k přidání. V případě, že chcete určitý účet odstranit, tak na něj v sekci Hesla a účty klepněte, a poté dole zvolte možnost Smazat účet.

Jak spravovat hesla na iPhonu

S hesly už je to na iPhonu, a potažmo na iPadu, o mnoho veselejší. Na těchto zařízeních (společně s macOS zařízeními) můžete využít tzv. Klíčenky. To je jakási část nastavení, ve kterém se ukládají jednak všechna vaše hesla, a také přihlašovací jména – zkrátka a jednoduše, údaje ke všem účtům. Pokud chcete hesla v Klíčence zobrazit, tak přejděte do Nastavení a sjeďte níže, kde klikněte na možnost Hesla a účty. Zde klepněte na první možnost s názvem Hesla webů a aplikací. iPhone či iPad po vás poté bude požadovat ověření pomocí Touch ID či Face ID. Jakmile se autorizujete, tak se zobrazíte v sekci se všemi údaji, které jste si kdy uložili. Pokud jste tedy například zapomněli údaje k vašemu oblíbenému serveru, tak přesně tady je najdete. V případě, že chcete nějaké údaje ze zařízení odstranit, tak si konkrétní účet rozklikněte, a poté v pravém horním rohu klepněte na Upravit. Pak už jen odeberte všechny stránky, se kterými účet souvisí. V případě, že chcete jen změnit heslo, tak si účet rozklikněte a zvolte možnost Změnit heslo na stránce.