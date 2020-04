iOS 14 přinese velké vylepšení Klíčenky

Klíčenka propojená s iCloudem se dá bezesporu označit za jednu z nejužitečnějších věcí v iOS, iPadOS a macOS. Její využívání totiž dokáže výrazně usnadnit každodenní život, jelikož si díky ní nemusíme pamatovat hesla k nejrůznějším účtům. Ta jsou přitom uložena nanejvýš bezpečnou formou, díky čemuž je prakticky nemožné, aby se k nim dostal kdokoliv nepovolaný. Apple si je užitečností tohoto prvku velmi dobře vědom a jak se zdá, v iOS 14 se jej chystá řádně vylepšit.

Uniklý kód iOS 14, který mají vývojáři spolupracující s portálem 9to5mac k dispozici již zhruba měsíc, nově prozradil, že se v nových systémech dočká klíčenka například vylepšení ve formě upozornění na opakující se hesla u různých účtů, což je jedna z hlavních bezpečnostních chyb, která hackerům usnadňuje proniknutí do více účtů po získání jediného data. Duplicitní hesla půjdou velmi pravděpodobně rovnou nahrazovat hesly silnými generovanými Applem.

Dalšího zajímavého vylepšení se dočká dvoufaktorová autentizace do některých webů či aplikací. Díky vylepšené klíčence by totiž mělo být nově možné se do takto zabezpečených webů či apliakcí přihlašovat bez nutnosti vyplňování například SMS kódů, emailových kódů či jiných metod. Jinými slovy – klíčenka by měla zvýšit bezpečnost vašich hesel a zároveň zjednodušit autentizační metody.

Zda se dočká klíčenka i dalších vylepšení je v tuto chvíli nejasné. V minulosti jsme však byli již několikrát svědky toho, že když se Apple pustí do přepracování nějaké své služby či aplikace, nezůstane kámen na kameni. Osobně proto očekáváme, že jen u těchto vylepšení v případě klíčenky nezůstane a my se tak dočkáme i dalších upgradů, které její využitelnost vylepšení. Všechny nám Apple ukáže už na WWDC, která proběhne za dva měsíce.