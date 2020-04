10 graficky nejpovedenějších her pro iPhone, které byste si rozhodně neměli nechat ujít

Pokud vás již omrzelo sledování seriálů a filmů na Netflixu, dohráli jste své oblíbené konzolové a počítačové tituly, či jste snad dočetli knihu a nevíte do čeho během nekonečné karantény píchnout, máme pro vás dobrou zprávu. I jablečný systém se totiž může pochlubit celou řadou unikátních a povedených her, které vizuálně mohou takřka konkurovat ostatním platformám a nabízí hratelnost, jež pravděpodobně jinde nenajdete. Pojďte se tedy s námi v mezičase podívat na 10 nejlépe vypadajících her pro iOS, které by vás neměly minout.

Call of Duty: Mobile

Ano, přiznáváme, o této povedené FPS hře se zmiňujeme snad v každém seznamu. Avšak má to jeden dobrý důvod – Call of Duty je jedna z nejhranějších sérií na světě a vydání mobilní verze vyvolalo rozruch ne nepodobný tomu při vydání Fortnitu. Hru si okamžitě stáhly stovky milionů hráčů a zapojili se do bitev na desítkách map, které můžete znát z počítačové a konzolové verze. Nechybí staré známé postavy, pořádný arzenál zbraní, spousta herních módů a především intuitivní ovládání a vynikající grafická stránka, která vás donutí občas během frenetické akce pozastavit a s otevřenými ústy si prohlížet okolní prostředí. Zamiřte tedy na App Store a zahrajte si tuto pecku.

Asphalt 9: Legends

Kdo by neznal legendární mobilní závodní sérii Asphalt, která datuje svůj počátek až do roku 2005. Od té doby však ušla pořádný kus cesty a zapsala do dějin herní historie, tedy v dobrém slova smyslu. Grafická stránka vám totiž vyrazí dech, a stejně tak vozový park, který je k dispozici. Najdete zde jak známé a tisíckrát omílané automobilové značky, tak poměrně nové a neznámé kusy, které si můžete vylepšit a vyšperkovat k obrazu svému. Samozřejmostí je možnost hrát jak proti umělé inteligenci, tak poměřit síly s ostatními hráči z celého světa. Cítíte-li se tedy za volantem v nadupané čtyřkolové mašině jako doma, zamiřte na App Store a dejte tomuto klenotu šanci. A pozor, titul je dostupný i pro Mac.

Metal Madness PvP

Tato hříčka vám pravděpodobně příliš známá nebude, tedy pokud nejste skalními fanoušky Šíleného Maxe a podivných robotických destruktivních vozidel. Hra totiž dokonale kombinuje prvky klasické střílečky a závodního tituly, čímž tvoří naprosto unikátní zážitek. Stačí si totiž vybrat vozidlo, přidělat na něj libovolnou zbraň z obrovského arzenálu a vydat se do arény, kde budete hlava nehlava drtit nepřátele a šrotovat jejich drahocenné mašiny. Pochopitelně si svého ocelového miláčka budete moci postupem hrou vylepšovat, získávat další součástky, a tvořit si tak ultimátní smrtící zbraň. Ale dost přemlouvání, pokud máte chuť někomu pořádně zavařit pod kotlem, zamiřte na App Store a tento hybrid si stáhněte.

Left to Survive

Na první pohled by řezničiny v podání Left to Survive mohla vypadat jako další generická zombie střílečka, kde není o krvavou lázeň nouze a nepřátelé se na vás valí po stovkách. Vynikající grafická stránka a audiovizuál však není tím jediným, v čem hra vyniká. Kromě standardní kampaně a totiž nabízí také PVP mód dva na dva, kde vás čeká nekompromisní souboj, který můžete vyhrát jen a pouze za pomoci vlastního důvtipu, intuice a pochopitelně obrovské střelné zbraně. Kromě toho titul nabízí i možnost kosit zombie z helikoptéry, s čímž zatím žádná jiná střílečka nepřišla. Máte-li tedy chuť provrtat několik nemrtvých a marně čekáte na zombie apokalypsu, která ne a ne přijít, zamiřte na App Store.

The Elder Scrolls: Blades

Série The Elder Scrolls odjakživa patřila mezi nejznámější a nejopěvovanější počítačové a později i konzolové tituly. Bohužel až do nedávna scházela také poctivá mobilní verze, která by vyplnila mezeru na trhu a nabídla by obdobný zážitek také na přenosných zařízeních. To naštěstí změnila Bethesda poté, co přišla s povedeným RPG The Elder Scrolls: Blades, které nabízí jak obrovský a rozlehlý svět včetně všech území, tak akční soubojový systém a neuvěřitelnou audiovizuální stránku. Samozřejmostí je plnění úkolů, sbírání předmětů, vydávání se do temných hvozdů a podnikání výprav. Pochopitelně si můžete střihnout i krátký boj s ostatními, a to v aréně. Pokud máte tedy slabost pro kvalitní hry na hrdiny a The Elder Scrolls, zamiřte na App Store a hru si bezplatně stáhněte.

Warhammer 40,000: Freeblade

Další neméně proslavenou sérií je také Warhammer 40,000. Tato herní adaptace vyšla na PC a konzole již v nespočtu provedení, ale mobilní zařízení povedený titul z tohoto univerza dosud míjel. Naštěstí ale vývojáři pozornost postupně přesměrovali i k mobilním hráčům a přispěchali s adekvátní nápravou, jež vás do tohoto krutého světa vtáhne a už nepustí. Opět si tak zastřílíme s mechy, vydáme se do dystopické budoucnosti a rozdáme pár kulek dorážejícím nájezdníkům. Pokud vám vrtá hlavou ovládání, nemusíte se bát, tvůrci zvolili automatický pohyb, tudíž se můžete zaměřit výhradně na střelbu a zbytek zkrátka necháme na systému. A pokud vás ten samý arzenál omrzí, stačí si přikoupit další zbraně a rozsévat smrt. Zamiřte tedy na App Store a dejte této povedené hříčce šanci.

ARK: Survival Evolved

Tato nenápadná survival hra sice vyšla na PC již před nějakou dobou, avšak okamžitě získala obrovskou popularitu a vývojáři si nechtěli nechat ujít unikátní příležitost přijít s portem také pro mobilní zařízení. Po vizuální i hratelnostní stránce je hra takřka k nerozeznání od počítačové a konzolové verze, tudíž se opět můžete těšit na obrovský otevřený svět, nekompromisní přežívání, hledání jídla i oblečení a pojízdné dinosaury i kolem pobíhající nahé hráče, kteří si ještě nestihli pořídit adekvátní oděv. Jen si dejte pozor, někteří z nich mohou být poměrně nebezpeční a snadno vám zlikvidují vaši pracně vybudovanou skrýš. Máte-li tedy chuť zašpásovat si v prehistorickém světě a nebojíte se výzvy, zamiřte na App Store a hru si stáhněte.

Bright Memory

Ač se na první pohled může Bright Memory jevit jako obyčejná střílečka, jen těžko byste na ní poznali, že je určena výhradně mobilním zařízením. Grafická stránka totiž vypadá úchvatně a příliš se neliší od počítačových a konzolových titulů, za což má hra pár plusových bodů navíc. Jedinou vadou na kráse je fakt, že je titul placený, ač stojí pouhých 3.99 dolarů. Zároveň je poměrně náročné hru rozjet na solidní detaily i s nadprůměrným telefonem, tudíž doporučujeme zkontrolovat minimální a doporučené požadavky. Pokud je však ohromující vizuální stránka jedním z vašich požadavků, důrazně doporučujeme příliš dlouho neváhat, zamířit na App Store a dát Bright Memory šanci.

Iron Blade: Medieval Legends RPG

Jak již název napovídá, tato hra se výrazně inspiruje u tradičních RPG her a nabízí standardní prvky, které byste u tohoto žánru čekali. Pochopitelně tak nechybí možnost vylepšovat si své vybavení, získávat nové zbraně, plnit nespočet úkolů a vydávat se na nebezpečné výpravy a dobrodružství. Mezitím samozřejmě potkáte i pár monster a nepříliš přátelských rytířů, s nimiž se do řeči nejspíše nedáte. Ač jsou potyčky na denním pořádku, nemusíte se bát repetitivní hratelnosti. Soubojový systém je totiž dosti unikátní a nabízí sled nejrůznějších komb a efektivních triků, díky nimž za vámi po boji zbude jen hromada těl. A pokud vás příběhová linie přestane bavit, můžete si odskočit do multiplayeru, kde bráníte vlastní hrad, na nějž ostatní hráči pořádají nájezdy. Pokud si tedy chcete zahrát netradiční hru na hrdiny, Iron Blade je přesně pro vás. Stačí si hru bezplatně stáhnout na App Storu a vrhnout se do lítých bitev.

Black Desert Mobile

Pokud bychom měli jmenovat jedno nejlepší a nejvelkolepější MMORPG pro mobilní zařízení, bylo by to právě Black Desert Mobile. Tento port počítačové a konzolové verze nabízí stejně plnohodnotný zážitek a téměř nekonečný svět k prozkoumání, kde si můžete zahrát s několika miliony hráči. Zároveň se nejedná o žádné generické asijské MMO, tato hra dělá svému žánru čest a nabízí plejádu možností, jak se zabavit. Nechybí možnost rybařit, kochat se okolím, těžit, vyrábět nebo například vyhlásit válku další guildě. V Black Desert se jakékoliv meze nekladou a je jen na vás, jak se ke hře postavíte. To vše doprovází úchvatný audiovizuál, akční a frenetický soubojový systém a především vtahující příběh. Máte-li tedy chuť utopit v nějaké hře stovky hodin, toto MMO je tou správnou volbou. Titul si můžete zdarma stáhnout na App Storu, jen se připravte na to, že vás chytne a jen tak nepustí.