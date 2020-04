5 nejlepších postapokalyptických her pro iPhone

Víme, že se může vzhledem k aktuální situaci jednat o poměrně cynický humor, ale vše je třeba brát s nadhledem. Konec konců, karanténa může být ubíjející a jak jinak se zabavit než u nějaké té pořádné hry, která vám odvede negativní myšlenky a naopak vám dá naději do budoucna. Právě z tohoto důvodu jsme si pro vás připravili 5 nejlepších postapokalyptických her pro iOS, kde můžete právě vy spasit celý svět, zachránit lidstvo a stát se hrdinou.

Carmageddon

Začněme nehynoucí klasikou, která si svou premiéru odbyla již v roce 1997. Legendární Carmageddon je, jak už název napovídá, výhradně o autech a jejich netradičním využití. Spořádaný provoz a čekání v dopravních zácpách rozhodně nečekejte, v tomto počinu budete pomocí čtyřkolové bestie likvidovat cokoliv co vykazuje známky života a účastnit se nekompromisních závodů, v nichž poměříte síly s protivníky. Představte si takového Mad Maxe, jen kapku civilizovanějšího a umírněnějšího. Samozřejmě nechybí rozmanité úrovně, plejáda výzev a především takřka nekonečný arzenál smrtících zbraní, který můžete dle libostí využít. Za nasbírané body si navíc můžete svou mašinu vylepšovat, a zvyšovat tak její efektivitu. Pokud vám tedy nevadí krvavá lázeň a baví vás náhodné přejíždění lidí, zamiřte na App Store a dejte této šílenosti šanci.

Earn to Die 2

Další neméně povedenou postapokalyptickou hříčkou je i Earn to Die 2, které úspěšně navazuje na svého stejnojmenného předchůdce a nabízí o poznání širší možnosti. Ač může tento titul vypadat na první pohled poměrně jednoduše, pod povrchem skrývá rozsáhlý strategický systém, díky němuž vám hra vydrží desítky hodin. Vaším cílem je vytvořit si auto, které se dostane co nejdál a ideálně se mu podaří dorazit k dalšímu checkpointu. Cestu vám však budou komplikovat překážky, hordy zombie a především nepříliš schůdný terén, kde se vám snadno může stát, že uvíznete v bahně nebo se vaše drahocenná mašina zasekne ve strouze. Tak či onak, je jen na vás, jak svůj stroj zkázy zkonstruujete. K jeho tvorbě totiž můžete použít takřka jakýkoliv materiál včetně bohatého arzenálu zbraní, a vytvořit si tak dokonale smrtící pojízdný vůz. Podobně jako v případě Carmageddonu, i tady vás krvavá lázeň nemine a o létající končetiny nebude nouze. Zamiřte tedy na App Store a pořiďte si za pár korun Earn to Die 2.

Bastion

Pokud vás nekonečná a frenetická akce omrzela, nemusíte se bát. V případě Bastionu se totiž dočkáte hlubokého a poměrně znepokojivého zážitku, kdy se jako jeden z posledních přeživších neznámé katastrofy vydáváte zpět do zničeného světa a snažíte se přijít na to, co jeho zánik způsobilo. Nechybí chytlavý soundtrack, který zajišťuje pořádně hutnou atmosféru, a vypravěč v pozadí, jenž vám osvětlí příběh a bude vás navádět labyrintem ruin. Dostane se ale i na boj, kdy budete likvidovat pozůstatky monster a příšer, které se stále potulují zdevastovaným prostředím. Své zbraně si budete moci postupně vylepšovat a získávat nové předměty, jenž budete nalézat po celém rozlehlém herním světě. Pokud se tedy poohlížíte po emocionálním příběhu, který ve vás zanechá stopu, a odpočinkové hratelnosti, Bastion je přesně pro vás. Nejedná se sice o tradiční postapokalyptickou brutální hříčku, ale garantujeme vám, že vás hra chytne a už nepustí. Zamiřte tedy na App Store a pořiďte si tento povedený počin.

Anomaly 2

Máte-li chuť na nějakou sci-fi postapokalyptickou střílečku, kde však nefigurují pouze plahočící se nemrtví, Anomaly 2 by vás mohlo zaujmout. Veskrze se na první pohled hra podobá ostatním tuctovým futuristickým hříčkám, avšak nabízí řadu pozoruhodných a originálních herních mechanik, které jinde nenajdete. Samozřejmostí je dlouhá singleplayerová kampaň, kde se dozvíte něco o původu mimozemské robotické invaze a zároveň získáte pár tipů a triků, jak se jí ubránit. Od té doby bude jen na vás, abyste strategicky řídili svou jednotku, postavili se vesmírným utlačovatelům a sprovodili je z pozemského světa jednou provždy. Své vojáky navíc můžete průběžně proměňovat v mechanické zabijáky, a získávat tak taktickou převahu. Postupem hrou budete zabírat území, likvidovat armádu mimozemšťanů a budovat si vlastní základny, které budete muset bránit. Pokud tedy nedáte dopustit na tower defense žánr, zamiřte na App Store a netradiční FPS hru Anomaly 2 si pořiďte.

Inside

Původně jsme chtěli jmenovat neustále omílanou a skloňovanou hříčku Plague Inc., ale vzhledem k její popularitě jsme se rozhodli dát přednost jinému, neméně originálnímu titulu. V případě Inside z dílny studia Playdead si totiž ze hraní odnese zážitek, na nějž jen tak nezapomenete. Krátká a příběhová adventura nás zavede do temného a odcizeného světa, kde je lidstvo zotročeno jakýmisi stvořeními a jednotlivcům jsou pravidelně vymývány mozky, aby kladli co nejmenší odpor. My se vžijeme do role malého chlapce, jemuž se podaří zkáze uniknout a jako jeden z mála stále disponuje svobodným myšlením. Nechybí pořádně hutná atmosféra, nanejvýš depresivní prostředí a posmutnělý hudební doprovod, který vás bude strašit ještě několik dní po dohrání. Nechceme prozrazovat příliš detailů, ale pokud si potrpíte na skvělé a originální adventury, měli byste ihned zamířit na App Store a netradiční Inside si pořídit.