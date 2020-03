Aktuální situace je pochopitelně obtížná pro všechny a vypořádat se s ní není vůbec jednoduché, což jistě po dvou týdnech v karanténě uzná většina z vás. Proto jsme si pro vás připravili odreagování v podobě 5 nejlepších postapokalyptických her pro Mac, které vám umožní zapomenout na současné dění a uvrtat se na nějakou dobu do virtuálních realit, kde se právě vy můžete stát tím udatným hrdinou, jenž zachrání lidstvo a odvrátí nevyhnutelnou zkázu.

Metro 2033

První a nejdůležitější hrou na seznamu je legendární Metro 2033, které vás zavede do Moskvy několik let po atomové válce. Většina přeživších se ukrývá v temných tunelech metra a aktivně odráží útoky mutantů, kteří neúnavně dotírají na obydlené stanice. Vy se vžijete do role Arťoma, jednoho z vojáků, který v metru prožil takřka celý svůj dosavadní život. Bude tedy jen na vás, abyste se podívali na povrch, čelili všudypřítomné radioaktivitě a zničili novou hrozbu v podobně temných bytostí. A nebyla by to správná FPS hra, abyste při honbě za svým úkolem nepokosili pár desítek zmutovaných stvoření, která na vás budou číhat ve stínech. Jen si dejte pozor, munice je pomálu a funkčních plynových masek ještě méně. Pokud vás tedy tato legendární herní (a pochopitelně knižní) série dosud míjela, doporučujeme zamířit na Steam a během karantény si vyzkoušet, jaké by to bylo brázdit s pár nábojnicemi v kapse moskevské metro. Postačí vám k tomu macOS 10.9.5 Maverick a vyšší, Intel Core i5 o taktu 3.2GHz, 8GB RAM a grafická karta Radeon HD7950 o kapacitě 3GB.

Wasteland 2

Pokud preferujete spíše taktičtější přístup a rádi se zamýšlíte nad desítkami možností, které by vám pomohly ze svízelné situace uniknout, Wasteland 2 je pro vás šité jako na míru. Tento izometrický FPS titul s prvky RPG totiž přímo navazuje na svého stařičkého předchůdce z roku 1988 a nabízí návrat do postapokalyptického, westernově laděného světa po atomové válce, kde není o nebezpečná místa nouze. Samozřejmě nechybí hordy mutantů, všudypřítomná radioaktivita a především možnost vytvořit si tým z přeživších a plnit nejrůznější úkoly. Dohromady takto můžete ovládat až 7 postav, z nichž každá disponuje vlastními zbraněmi a vybavením, které můžete v průběhu hry vylepšovat. Máte-li tedy zálusk na strategickou hříčku, zamiřte na Steam a vypravte se v této nejisté době do prašného a temného světa Wastelandu 2. Bohatě vám postačí macOS 10.5 a vyšší, Intel Core i5 2.4GHz, 4GB RAM a NVIDIA GeForce 300.

Mad Max

Kdo by neznal Šíleného Maxe, který se v extravagantních buginách prohání postapokalyptickou pustinou, zatímco mu na paty šlapají neméně šílení nepřátelé. Tento legendární kousek inspirovaný stejnojmennou filmovou předlohou nejspíše není třeba příliš představovat, ale pokud vás Mad Max do dnešního dne míjel, tak vězte, že jste o mnohé přišli a je čas to napravit. V tomto netradičním titulu se tak opět vžijete do samotářského zabijáka, který využíváte své vylepšené auto k pohybu po poušti a pomocí širokého arzenálu zbraní likviduje hordy nepřátel. Své vybavení si samozřejmě můžete postupem hrou vylepšovat, získávat nové a prozkoumávat obrovský herní svět, kde se rozhodně nudit nebudete. Nechybí pohlcující příběh a úhlavní nemesis v podobě Scabrouse Scotuse, vůdce jednoho ze zdivočelých gangů. Pokud si tedy troufáte, zamiřte na Steam a Mad Maxe si pořiďte. Stačí vám k tomu macOS 10.11.6 a vyšší, Intel Core i5 3.2GHz, 8GB RAM a dvougigová grafická karta AMD R9 M290 či Nvidia 680MX.

Borderlands 2

Pamatujete si na tuto kreslenou, komiksově laděnou, nanejvýš střelenou střílečku, kde na vás neustále dotíral mluvící robot připomínající pojízdný odpadkový koš? Pokud ne, tak vítejte ve světě Borderlands, kde se nemožné stává skutečností a skutečné nemožným. Ne, vážně, jakákoliv jiná šílená FPS hra v porovnání s tímto originálním počinem bledne závistí a zahrabává se do písku. Vžijete se totiž do role jednoho ze zabijáků, který se shodou okolností dostane na neznámou planetu Pandora, kde řádí nespočet nebezpečných stvoření a skupiny banditů pořádají nájezdy v podstatě na kohokoliv, kdo vlastní jakýkoliv cenný materiál. Bude tedy na vás, abyste popadli některou ze zbraní a vydali se kosit zástupy nepřátel. Příliš komplikovaný příběh nečekejte, avšak zato vás pořádně pobaví a zajistí vám zábavu na stovky hodin. Máte-li tedy náladu na chvíli vypnout, odreagovat se a zasmát se nad absurditou této hry, zamiřte na Steam a neváhejte se do tohoto roztodivného světa podívat. Bohatě si vystačíte s macOS 10.12 Sierra, dvoujádrovým Intel Core procesorem o taktu 2.4GHz, 4GB RAM a ATI Radeon HD 2600 či NVidia Geforce 8800.

This War of Mine

Ač se ve své podstatě nejedná o čistě postapokalyptický titul, vzhledem k válečnému období, které v This War of Mine probíhá, by se dal zařadit mezi katastrofické hry. V této nenápadné hříčce si totiž vezmete na starost pár přeživších, kteří se ukrývají před hrůzami války v jednom z domů. Bude na vás, abyste jim zajistili jídlo, pitnou vodu, zásoby a především teplo. Každý člen skupiny má totiž své potřeby a v případě jejich nesplnění může onemocnět či zemřít. Samozřejmě vždy musíte jednoho odvážlivce obětovat a poslat ho ven, čímž ho de facto necháte napospas osudu a hrozí, že ho nemine kulka snipera či některého dalšího z přeživších. Pokud tedy nedáte dopustit na strategické hry, které nešetří emocemi a předhazují vám jedno morální dilema za druhým, zamiřte na Steam a This War of Mine si pořiďte. Věřte nám, že podobný zážitek jste pravděpodobně ještě neokusili.