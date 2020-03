Hry zdarma pro Mac i PC: GOG rozdává plejádu skvělých her, které vám zkrátí nechtěné volno

Řada větších i menších společností se postupně přidává k boji proti koronaviru, a byť spousta z nich nemůže nabídnout rozsáhlou finanční nebo materiální pomoc, snaží se alespoň povzbudit své příznivce a nabídnout například služby zdarma nebo nejrůznější výhodné balíčky. Prim v tomto ohledu hrají hlavně herní společnosti, které překotně rozdávají hry zdarma a snaží se fanoušky udržet během karantény doma. Výjimkou není ani platforma GOG, která se vytasila s nabídkou pro Mac i PC, jež se rozhodně neodmítá.

Pokud znáte herní platformu ze staré školy Good Old Games, která se pyšní DRM-free přístupem a poměrně transparentní nabídkou, jistě jste již narazili na nejrůznější výhodné akce a neodolatelné nabídky na starší i novější tituly, které byste jen tak někde nenašli. Vývojáři GOG totiž vsázejí zejména na indie tituly a staré dobré hry, které se jen tak neomrzí a i v dnešní době nabízí zábavu na mnoho desítek hodin. V době nouze a během karantény se však spousta hráčů uchyluje ke Steamu, jenž trhá jeden rekord za druhým, a dalším velkým platformám, které se vytasily s různými akcemi a slevami. GOG ale nechce být příliš pozadu a připravilo si pro fanoušky plejádu her zdarma, které si můžete přidat do knihovny, a to až do 30. března.

Zatímco studio Epic Games obvykle přichází s 2 až 3 hrami zdarma týdně a na Steamu si podobné akce řídí jednotliví vývojáři, GOG se vytasilo rovnou s 27 bezplatnými tituly. Mezi ně patří jak hry ze staré školy, kam spadá například několik dílů ze série Ultima a legendární Tyrian 2000 či Stargunner, tak novější hříčky jako je CAYNE, karetní zaklínačský Gwent nebo Overload. Rozhodně je tedy z čeho vybírat a z každý si v nabídce najde to své. Velkorysá nabídka však potrvá už jen týden, a tak doporučujeme co nejdříve zamířit na oficiální stránky a z plejády titulů si vybrat. Stačí si jen nainstalovat klienta a přidat si libovolnou hru do knihovny. Vydáte se během karantény na dlouhou, nebezpečnou výpravu do virtuálních světů?