Zahráli jsme si Asphalt 9 na Macu. Jak se port této iOS klasiky na macOS povedl?

Pokud jste příznivci závodních her a zejména pak herní série Asphalt, určitě vám neuniklo, že před pár dny dorazil na Macy nejnovější Asphalt 9. Ten si mohli vývojáři dovolit přenést z mobilních zařízení díky projektu Catalyst, který usnadňuje portaci iOS verzí aplikací na macOS, přičemž v budoucnu se má tento směr i obrátit. Jak tedy původně mobilní hra na počítači působí?

Přiznám se, že z portovaných iOS/iPadOS aplikací na Macy jsem měl zprvu trochu strach, jelikož je přeci jen ovládání založené na dotycích zcela odlišné od ovládání založeném na klávesnici a myši. Twitter, který se rozhodl jako jeden z prvních velkých hráčů svoji iOS aplikaci na macOS portovat, však mé obavy zahnal a nutno podotknout, že ani Asphalt 9 mě rozhodně nenutí k tomu, abych celou myšlenku portování aplikací z mobilu na počítače jakkoliv hanil. Jasně, jakmile Asphalt 9 na Macu zapnete, tak trochu si připadáte, jako kdybyste zrovna spustili hru na iPadu či na velkém iPhonu, jelikož ovládací rozhraní je velmi podobné. Zrovna u tohoto typu aplikace však pohyb v menu skrze myš rozhodně problémy nedělá. Ovládání vozů při závodění se pak budeme věnovat později.

Hru jsme v redakci testovali jak na nabušených strojích typu iMac 5K, tak i na čtyři roky starých MacBoocích Air, které se výkonnostně. Ve všech případech jela hra velmi plynule bez záseků, které by herní prožitek zhoršily. Co nás však vcelku zarazilo, je absence možnosti grafického nastavení, která by v případě jakýchkoliv výkonnostních problémů mohla jablečným počítačům alespoň částečně ulevit. Nicméně je vcelku pravděpodobné, že tento prvek Gameloft do hry postupem času dodá. Přeci jen, v rukou máme jednu z prvních veřejných verzí. Za co naopak musíme pochválit, je možnost hrát jak ve fullscreenu, tak v okně, potažmo v režimu rozdělené obrazovky. Zkrátka a dobře, na své si přijde v tomto směru skutečně každý.

Nejdůležitějšími vlastnostmi každé hry jsou bezesporu grafická stránka a ovladatelnost. Grafické zpracování hry je dle mého názoru na velmi vysoké úrovni a věřím, že díky tomu se tak ze hry stane lákadlo pro velké množství hráčů. Sportovně sice musím přiznat, že s konzolovými či ryze počítačovými závodními se Asphalt 9 měřit nemůže, jelikož je u něj čas od času vidět otisk “smartphonovosti” ve smyslu grafických kompromisů či nedodělků (nedodělky jsou možná až moc kruté označení). Může však vůbec někoho něco podobného u podobné arkády urážet? Vezmeme-li navíc v potaz to, že si hra z úložiště Macu ukousne jen 2,5 GB.

Ovládání není pro každého.

Kdybych pak měl hodnotit ovládání hry, z toho jsem upřímně nebyl příliš nadšený ani u mobilní verze a jelikož z ní macOS hra přímo vychází, nenadchlo mě tak úplně ani zde. Tím však rozhodně nechci říci, že by bylo jakkoliv špatné či něco podobného. Jen je zkrátka vytvořeno ne úplně podle mého vkusu, jelikož je založeno de facto pouze na zběsilém zatáčení nebo zatáčení s driftem. Opět však musím zopakovat, že se jedná zkrátka o hru cílící na co největší počet hráčů, čemuž její ovládání odpovídá. Jinými slovy – je jednoduché, rychlé a poskytne zábavu, o což jde především. A kdo ví, třeba se Gameloft v tomto směru rozhodne Macy obohatit i další ovládací prvky, které hru přiblíží klasickým simulátorům. Kdybych pak měl zhodnotit ovládání jako takové přes klávesnici, dal bych palec nahoru. Tomuto typu her totiž klávesnice zkrátka sluší.

Že macOS hra zaslouží další vylepšení dokazuje i zatím ne zcela dokonale fungující multiplayer, který zatím nelze hrát multiplatformně. Vývojáři nicméně přislíbili, že tuto možnost již brzy přidají, což je pro vyznavače závodění proti reálným hráčům více než potěšující. Pokud si pak libujete v singleplayerové kampani a jste v ní už na svém iPhonu daleko, máme pro vás velmi dobrou zprávu – Asphalt 9 totiž zvládá synchronizovat váš postup napříč zařízeními, díky čemuž tak budete například na Macu pokračovat přesně tam, kde jste skončili na iPhonu a naopak. Jedná se tedy o víceméně stejně fungující prvek, který nabízí i Apple Arcade.

Rozhodně stojí za vyzkoušení.

Podtrženo, sečteno – port jedné z nejoblíbenějších mobilních her na Macy se Gameloftu povedl velmi dobře. Za výborný bych jej zřejmě neoznačil, chvalitebnou si však titul rozhodně zaslouží. Nabízí totiž víceméně vše, co jeho mobilní verze a to na velmi dobré úrovni. Nezbývá tedy než doufat, že se drobné nedodělky podaří vývojářům vychytat a hlavně, že si z nich vezmou ostatní vývojářská studia s kvalitními mobilními hrami příklad a vrhnou se do vod macOS. Catalyst je totiž rozhodně jednou z nejpříjemnějších a nejjednodušších cest, jak toho docílit.