Závodní hra Asphalt 9: Legends konečně dorazila i na Macy

Pokud máte rádi závodní hry a vlastní výkonnější přístroj, jistě jste již vyzkoušeli legendární hru Asphalt 9: Legends, která úspěšně navazuje na předchozí díly a chlubí se náramně propracovanou grafickou stránkou a plejádou nových herních mechanik. Doposud byla dostupná pouze pro iOS, avšak herní společnost Gameloft přislíbila vydání také na Mac, kde titul hráči netrpělivě vyhlíželi. Původně byla tato informace oznámena již na loňském WWDC, avšak od té doby bylo ticho po pěšině a vývojáři hru několikrát odložili.

Ještě loni se Apple na konferenci WWDC chlubil hrami, které dorazí na Mac pomocí projektu Catalyst, jež tvůrcům umožňuje efektivně naportovat již existující titul iOS/iPadOS aplikaci na macOS. Jednou z premis a největších chloub Applu byla zejména závodní hříčka Asphalt 9: Legends, kterou si na iOS oblíbily miliony hráčů. Bohužel původně stanovené vydání nevyšlo podle plánu a vývojáři byli z technických důvodů nuceni titul několikrát odložit. V říjnu dokonce hra zmizela spolu s DC Universe i z oficiálních stránek Applu, kde byla zařazena do sekce pojednávající o projektu Catalyst, což mnohé hráče dost vyděsilo. Herní gigant Gameloft nicméně přislíbil jen to, že se Asphalt 9 dočkáme ještě před koncem roku 2019. Tak se však stejně nestalo a netrpěliví hráči byli vystaveni dalšímu úmornému čekání.

Naštěstí se po několika měsících konečně podařilo vše zprovoznit a hra oficiální dorazila do Mac App Storu, kde si ji mohou fanoušci zdarma stáhnout. To jsou však jediné dobré zprávy, které s sebou tiché vydání přináší. Podle příznivců, kteří se již s vervou vrhli do drsných pouličních závodů, totiž hra nepodporuje hraní napříč iOS a macOS, což mnoha hráčům znemožňuje soupeřit se svými přáteli. Podle Gameloftu by však mělo řešení v podobě opravného balíčku přijít již brzy. Uvidíme, jak si nakonec titul po tak dlouhé době povede, ale zatím nemají vývojáři příliš dobře nakročeno a čeká je nelehký úkol – vyžehlit si u fanoušků své předchozí prohřešky.