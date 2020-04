Rozhodnuto: iPhone SE 2 dorazí 15. dubna, prodávat se začne o týden později

Před pár dny jsme vás informovali o tom, že v průběhu tohoto týdne proběhne v Applu interní porada vedení o tom, kdy představí iPhone 9 též známý jako iPhone SE 2. Tato porada je podle zdrojů leakera Jona Prossera již minulostí a co víc – známe díky němu i její výsledek, který je více než potěšující.

Pokud již netrpělivě na příchod iPhonu 9 čekáte, zakroužkujte si v kalendáři 15. duben. Právě v tento den totiž Apple skrze tiskovou zprávu nový iPhone odhalí a zřejmě spustí i jeho předobjednávky. K prvním šťastlivcům by se pak měla novinka dostat o týden později – tedy 22. dubna s tím, že v tento den by měly započít prodeje po celém světě. Leaker sice upozorňuje na to, že čistě teoreticky se může situace ještě změnit, jelikož svět sužuje pandemie koronaviru, ale pravděpodobné to vzhledem k tomu, že jsou telefony již vyrobené a de facto “stárnou” v krabičkách není.

Nový iPhone 9 bude velmi podobný iPhonu 8 z roku 2017. V jeho těle však bude tepat výkonnější procesor a vyšší RAM paměť. Očekávají se ale i nové úložné varianty, které by Applu pomohly zasáhnout širší spektrum uživatelů. Co se týče designu, ten se bude takřka 100% shodovat s “osmičkami”, přičemž jediným větším designovým rozdílem budou u novinky matná záda s logem Applu ve středu, která jí vzhledově přiblíží loňským iPhonům 11 Pro. Poměrně zajímavé je, že se Apple alespoň podle kódů z bet iOS 13 a iOS 14 chystá vydat hned dvě velikosti “devítky” – konkrétně 4,7” a 5,5”. Díky tomu tak zcela nahradí řadu 8 ve své nabídce.

V tuto chvíli se již bohužel nedá tak úplně říci, kolik bude iPhone 9 stát. Ještě nedávno jsme sice počítali s tím, že začne na ceně mezi 12 až 13 tisíci, přičemž jako nejpravděpodobnější se soudě dle zahraničních úniků zdála částka 12 990 korun, avšak vzhledem k nynějšímu stavu české koruny může Apple nakonec nasadit částku naprosto jinou. Jasněji tak budeme v tomto směru mít skutečně až 15. dubna poté, co bude novinka zařazena do Online Storu. Těšíte se?