Uniklý iOS 14 odhalil, že iPhone SE 2 dorazí ve dvou velikostech

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem magazínu informovali o parádním úlovku našich kolegů z 9to5mac. Těm se podařila získat značná část kódu dosud nepředstaveného iOS 14, ze které byli schopni ve spolupráci s vývojáři vyčíst spousty novinek ohledně tohoto nového operačního systému. Kromě toho však uniklý kód odhalil i několik zajímavostí o chystaných produktech pro následující měsíce, přičemž jednu z největších vydal teprve před pár minutami. Ta se týká konkrétně iPhonu SE 2 nebo chcete-li iPhonu 9, který má podle kódu iOS 14 dorazit ve dvou velikostních variantách.

Doposud se kalkulovalo prakticky jen s tím, že iPhone 9 dorazí se 4,7” LCD displejem a tělem velmi podobným iPhonu 8. Z kódu iOS 14 však vyplývá, že Apple pracuje i na iPhonu 9 Plus s větší – zřejmě 5,5” – úhlopříčkou displeje. Vzhledem k tomu, že by se velikostně iPhony 9 a 9 Plus shodovaly s iPhony 8 a 8 Plus, je prakticky jasné, že by tyto modely v nabídce Applu nahradily.

Ačkoliv není o “pluskovém” iPhonu 9 k dispozici příliš mnoho detailů, vzhledem k tomu, že by se mělo jednat jen o zvětšený 4,7” model, se u něj dá očekávat prakticky totožný hardware. Jeho srdcem tak bude Apple A13 Bionic, který tepe i v loňských iPhonech a zaručuje dostatečný výkon na několik dlouhých let. Procesor doplní velmi pravděpodobně 3 GB RAM paměti, která by též neměla uživatele, na které Apple novými iPhony 9 zacílí, dalších pár let víceméně v ničem limitovat. Těšit se dále můžeme na Home Button s Touch ID a haptickou odezvou, který se poprvé představil v roce 2016 u iPhonů 7. Jediným větším designovým rozdílem oproti “osmičce” by měla být záda, která budou vycházet ze vzhledu iPhonů 11 Pro. Těšit se tak můžeme na matné zpracování s jablkem na středu.

V tuto chvíli je otázkou, kolik by si mohl Apple za “pluskový” iPhone 9 účtovat. Nicméně vzhledem k tomu, že se v případě základního iPhonu 9 očekává cena zhruba kolem 12 až 13 tisíc korun, ani za 9 Plus si rozhodně nebude moci říci žádnou pálku. Příplatek za “pluskové” modely je zpravidla 3000 korun, takže se dá podobný rozdíl očekávat i zde. Jasněji bychom mohli nicméně mít už za pár dnů či týdnů. Novinky by totiž měly být představeny už v březnu a to pravděpodobně skrze tiskovou zprávu.