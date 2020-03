Proč koupil Cristiano Ronaldo všem svým spoluhráčům z Juventusu iMacy

Světoznámý fotbalista Cristiano Ronaldo obdaroval v roce 2018 všechny své spoluhráče z týmu Juventus iMacy. K tomuto neobvyklému gestu se uchýlil poté, co při zápasy v Champions League proti Valencii dostal červenou kartu. Fotbalové superhvězdě z Portugalska selhaly tehdy v zápase nervy. Poté, co se srazil se svým protihráčem Jeisonem Murillem, mu Ronaldo doslova vjel do vlasů, a když byl odeslán na trestnou lavici, topil se v slzách.

Ronaldův tým sice i bez jeho účasti nakonec zápas vyhrál se skóre 2:0, pravidla, stanovená tehdejším trenérem Juventusu Massimilianem Allegrim ale Ronaldovi nařizovala „vykoupit“ se z trestu tím, že zbytku svých spoluhráčů koupí dárky. Populární fotbalista se rozhodl, že kolegům z týmu koupí iMacy. Podle svého spoluhráček Wojciecha Szczesnyho se Ronaldo dlouho nedokázal s červenou kartou smířit. Byl přesvědčený o tom, že neudělal nic špatně. „Chvíli mu to trvalo – asi dva měsíce – ale všichni jsme dostali iMacy,“ vzpomínal Szczesny v polské talkshow s názvem „Prosto w Szczene“.

Není žádným tajemstvím, že Cristiano Ronaldo je dlouholetým příznivcem firmy Apple. Zároveň ale podle některých zpráv zůstává věrný některým klasickým produktům a nestřídá nové modely každý rok – svědčí o tom alespoň fotografie z loňského roku, na které fotbalová superhvězda poslouchá hudbu z iPodu shuffle z roku 2010. Ronaldovo „vykoupení“ z červené karty nebylo prvním případem, kdy společnost Apple těžila ze „zlobení“ fotbalistů – zmíněný brankář Wojciech Szczesny například musel kdysi svým spoluhráčům zakoupit sluchátka Beats. Došlo k tomu poté, co se na trénink dostavil se zpožděním. „Když jsem dorazil na tréninkové hřiště o půl hodiny později, všichni řekli:’hurá, dostaneme dárky!‘, zavzpomínal gólman.