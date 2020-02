Fotbalista s příjmem 240 milionů ročně si pro svou skromnost nechce nechat opravit iPhone

Jméno Sadio Mané není zcela určitě mnohým sportovním fanouškům cizí. Jedná se totiž o záložníka fotbalového klubu Liverpool FC, který okupuje v letošním ročníku Premier Leaguje zcela suverénně první místo se 79 body. K těm dopomohl Sadio již třinácti góly a šesti asistencemi. Další dva góly pak přidal i v Lize mistrů, která je suverénně nejprestižnější klubovou soutěží světa. Nelze se tak divit, že si jej za jeho služby Liverpool hýčká a ročně mu vyplácí v přepočtu na 240 milionů korun. Pokud si však myslíte, že podobná částka na účtě je zárukou zhýralého života jeho vlastníka, jste na omylu. Sadio je totiž i přes své bohatství mnohem uvědomělejší, než mnozí běžní smrtelníci.

Sadio je stejně jako mnozí další fotbalisté oddaný Applu a jeho produktům, což dokazují mimo jiné mnohé předzápasové fotky, které jej zachycují v ruce se sluchátky EarPods či iPhony. Na těch si v poslední době nešlo nevšimnout, že je Saidův iPhone značně poškozený, za což sklízel od mnoha fanoušků posměšky, jelikož od člověka s podobnými příjmy očekávají plně funkční elektroniku. Pro tyto “posměváčky” má však Sadio jasnou odpověď, která jeho nechuť k opravení svého jablečného telefonu zcela vysvětluje: “Proč by jsem chtěl deset Ferrari, dvacet diamantových hodinek a dvě soukromá letadla? Čím by to prospělo světu? Dřív jsem hladověl, pracoval jsem na polích, hrál jsem fotbal bosý a nechodil jsem do školy. Teď mohu pomáhat lidem. Radši stavím školy a dávám chudým lidem jídlo nebo oblečení. Postavil jsem školy, stadion, zajišťuji pro chudé oblečení, obuv a jídlo. Kromě toho dávám 70 euro měsíčně každému jednomu člověku z jednoho velmi chudého senegalského regionu (ze Senegalu Sadio pochází – pozn. red.) s cílem pomoci jim v jejich rodinnému hospodaření. Nepotřebuji luxusní auta, luxusní domy, výlety a dokonce ani letadla. Upřednostňuji to, aby moji lidé dostali alespoň něco z toho, co dal život mě.”

Sadiův postoj k životu je do značné míry inspirativní a pro svět velmi prospěšný. Potvrzuje totiž to, že peníze člověka rozhodně nezničí, má-li své vnitřní hodnoty nastavené správně. Pokud tomu tak je, může jimi světu v mnoha směrech velmi pomoci a zároveň prožít naplno i svůj život, který není poznamenán jakýmkoliv odříkáním si, není-li to vyloženě nezbytné.