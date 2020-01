Cristiano Ronaldo stále používá stařičký iPod Shuffle

Pokud nežijete posledních zhruba 15 let v jeskyni, jméno Cristiano Ronaldo vám zaručeně nebude cizí. Jedná se totiž o jednoho z nejlepších, ne-li nejlepšího fotbalistu na světě a to již několik dlouhých let. Asi se tak nebudete divit, že je díky tomu jeho hodnota skutečně astronomická. Vždyť v loňském roce se za něj nebát italský Juventus vyplatit španělskému Realu Madrid 100 milionů eur. S vysokou hodnotou přichází samo sebou i vysoké příjmy pro samotného hráče pramenící mimo jiné z reklam či různých investic. Namátkou lze zmínit třeba doživotní spolupráce s Nike, které se Ronaldovi za svoji propagaci nebálo zaplatit celou miliardu dolarů. S ohledem na tyto skutečnosti se tak jeví poměrně zvláštně to, že Ronaldo stále spoléhá na iPod Shuffle.

iPod Shuffle je miniaturní hudební přehrávač, který si svoji premiéru odbyl už v roce 2005. V průběhu dalších pěti let pak Apple představil hned několik jeho nových verzí, které se lišily především svým tvarem. Poslední velká tvarová změna dorazila v roce 2010, kdy Apple zmenšil Shuffle na malý “čtverec”, který se vleze prakticky kamkoliv. Díky tomu se tak ve světě těšil velké oblibě, která zcela evidentně neupadá ani po ukončení jeho prodejů Applem. Před zápasem Juventusu s Cagliary v italské Sérii A (nejvyšší italská fotbalová liga) byl totiž právě Ronaldo s tímto iPodem připnutým na svém saku vidět v útrobách stadionu.

Fotogalerie iPod nano purple nahled iPod nano purple iPod nahled iPad nano růžový iPod nano 2019 nahled ipod-shuffle-2015-gallery3 +2 Fotek iPod shuffle iPod shuffle Vstoupit do galerie

Jelikož se jedná o skutečně stařičký a nemoderní produkt, vyvolalo jeho používání jedním z nejslavnějších a nejlepších fotbalistů světa velmi slušný poprask. Přeci jen, u hráče, který nemusí absolutně řešit peníze, by mnozí očekávali naprosto jinou audio výbavu. Ronaldo je však evidentně se svým iPodem spokojený nebo mu minimálně k jeho potřebám dostačuje. Pokud tedy i vy stále používáte iPod Shuffle, vězte, že se nemáte skutečně za co stydět. Sympatie k němu totiž rozhodně nechováte jen vy.