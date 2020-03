Kam může Apple zajít ve svých inovacích

Když Steve Jobs v lednu roku 2007 na pódiu v průběhu konání konference Macworld oznámil, že společnost Apple vydala revoluční novinku, řada lidí v sále i u obrazovek počítačů již díky předchozím spekulacím tušila, že se bude jednat o telefon ve stylu iPodu. Nově představený iPhone všem vyrazil dech. Těžko říci, zda i samotný Jobs v tu dobu tušil, jak dalekou cestu smartphone od Applu od té chvíle ujde, jakého významu dosáhne a do jaké míry ovlivní nejen technologický průmysl.

Telefony nové éry

V době, kdy první iPhone spatřil světlo světa, sice nebyly smartphony ničím extrémně neobvyklým, spousta lidí ale zůstávala věrná svým více či méně inovativním tlačítkovým telefonům. Až na výjimky z oblasti vrcholového managementu a podobných odvětví používala většina z nás své telefony většinou k psaní zpráv a volání, maximálně k e-mailům nebo nejzákladnější práci s internetem. Přestože iPhone nebyl prvním smartphonem na světě, v mnoha směrech předběhl dobu. Zcela postrádal hardwarovou klávesnici, a funkce, které nabízel, Apple propagoval způsobem, díky kterému získala řada lidí pocit, že se bez iPhone vlastně neobejde. Dnešní optikou pochopitelně na prvním iPhonu spatřujeme řadu nedostatků, ve své době se ale jednalo o revoluční zařízení.

Aplikace pro všechno

Jednu z dalších revolucí přinesl o něco později také iPhone 3G. Kromě podpory 3G konektivity totiž Apple spolu s uvedením tohoto modelu představil také App Store – online obchod, ve kterém si uživatelé mohli stáhnout aplikace od vývojářů třetích stran. O úspěchu a užitečnosti App Storu svědčí nejen to, že jej uživatelé již od prvního dne brali doslova útokem, ale také to, že firma Apple v tomto směru posloužila jako příklad i pro konkurenční výrobce smartphonů. Applu se postupem času podařilo vyřadit ze hry řadu svých konkurentů a pomalu, ale jistě získat významný podíl na trhu se smartphony.

Co bude dál?

iPhone – stejně jako ostatní smartphony na trhu – prochází neustálým vývojem. Mnozí odborníci se ale zejména v poslední době shodují na tom, že na poli inovací v tomto směru dochází k postupnému zpomalování. Je to vcelku pochopitelné – revoluce se nedá dělat bez ustání a u technologií je obvyklé, že vývoj v určité chvíli dojde do fáze, kdy jsou možná jen dílčí a drobnější vylepšení namísto převratných řešení. Změny v oblasti fotoaparátů smartphonů nebo jejich konstrukce jsou jistě zajímavé, nelze je ale v pravém slova smyslu považovat za revoluční. Apple má na kontě řadu revolučních produktů – kromě iPhonu to byl třeba iPod, iPad, v minulosti například Macintosh. Je tedy pravděpodobné, že ve chvíli, kdy už u iPhonu nebude možné – s notnou mírou nadsázky – „co vymyslet“, přijde zkrátka revoluce v podobě úplně jiného produktu nebo služby. Rozhodně to ale neznamená, že budoucí iPhony nebudou mít uživatelům vůbec co nabídnout. Prostor pro inovaci tu stále je, a to nejen na poli hardwaru, ale také softwaru.

Ještě chytřejší systém

Naše smartphony toho o nás vědí opravdu hodně. V podstatě znají naše návyky, vědí, kde se zrovna nacházíme a co na nich v danou chvíli provozujeme. Tohoto faktu by Apple mohl teoreticky využít k tomu, aby byly naše iPhony ještě o něco chytřejší – mohl by například vyvinout systém, schopný rozpoznat způsob naší interakce s notifikacemi, a na základě tohoto zjištění vylepšit jejich řazení i způsob, jakým o sobě dávají vědět. V praxi by to mohlo vypadat tak, že se notifikace na vašem iPhonu automaticky deaktivují ve chvíli, kdy jste na důležité schůzce nebo hrajete (neméně důležitou) hru. Fungovat by to mohlo samozřejmě i opačně – ve chvíli, kdy iPhone „zjistí“, že mu zrovna věnujete dostatek času a pozornosti, naservíruje vám odpovídajícím způsobem potřebné notifikace.

Lepší systémová upozornění a osobnější přístup

Applu se (pravda, po poměrně dlouhé době) podařilo v operačním systému iOS 13 vylepšit způsob, jakým se zobrazuje upozornění na změnu hlasitosti – příslušný ukazatel už nezabírá většinu střední části displeje. Stejným způsobem by se ale dalo naložit také s grafickým upozorněním na příchozí hovor nebo upozorněním na nízkou úroveň nabití baterie iPhonu. Celý displej by v budoucnu nemusela zabírat ani hlasová asistentka Siri. Pro produkty od Applu jsou příznačné i zdánlivé detaily, které ale vypadají opravdu skvěle. Jako příklad takového detailu může sloužit LED dioda u starších modelů MacBooků, jejíž poblikávání mělo napodobovat rytmus lidského dechu. Jsou to právě tyto detaily, které z Apple produktů činí zařízení opravdu osobního charakteru. Možná by Apple namísto neustálého chrlení nových a nových emojis mohl uživatelům opět umožnit maximální personalizaci jejich zařízení.

Integrace s automobilem i lepší Siri

Apple nabízí v některých směrech téměř dokonalou integraci s prostředím, ve kterém se pohybujeme. Skvělá je například neustále se zlepšující platforma HomeKit, díky které můžeme ovládat a spravovat prvky našich chytrých domácností. Proč se o podobný systém nepokusit také v oblasti osobních automobilů? Prostoru i nápadů pro ovládání vozů za pomoci iPhonů je více než dost. Nejvyšší čas na vylepšení je také u asistentky Siri. Apple na Siri neustále pracuje, konkurenční asistenky jsou ale i nadále v mnoha směrech lepší a užitečnější. Nebylo by skvělé, kdyby se Siri konečně stala opravdu nápomocnou asistentkou? Nejde zdaleka jen o to, aby si v našich končinách poradila s výrazy typu „Česká Třebová“, ale i o lepší integraci s produkty, aplikacemi a službami třetích stran. Apple produkty by mohly také nabídnout lepší přístupnost pro celé skupiny uživatelů – obvykle se jedná o celé rodiny. Mohlo by se jednat například o možnost využívání více uživatelských profilů nejenom na Macu, ale třeba také v iOS a iPadOS zařízení nebo na Apple TV.