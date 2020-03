Vyzkoušeli jsme službu Přejděte na nový Mac od Mobil Pohotovost – Díl 3.

Týden se s týdnem sešel a my pro vás opět máme další pokračování našeho seriálu o tom, jak v praxi probíhá využití programu “Přejděte na nový Mac” od MP. Mobil pohotovost nabízí užitečnou a uživatelsky velmi vstřícnou službu, v jejímž rámci si můžete za výhodnou cenu a s řadou benefitů zakoupit nový Mac, a zároveň jeho cenu podstatně snížit tím, že obchodu pošlete k výkupu svůj starý počítač. Celý proces má jednu obrovskou výhodu – můžete ho opravdu provést v klidu domova, aniž byste museli navštívit pobočku Mobil pohotovosti.

V minulých dílech našeho seriálu jsme si popsali, jak probíhal výběr nového Macu, jak přesně vypadá proces zadání potřebných údajů k výkupu starého Macu i to, jak lze vše provést rychle a prakticky výhradně z domova. Několikrát jsem zmiňovala, jak příjemně mě překvapila rychlost, s jakou Mobil pohotovost jedná. Rychlé bylo nejenom dodání nového Macu, ale také zadání parametrů, potřebných k odkupu starého Macu. Dále jsem popsala proces zabalení starého Macu, po kterém jsem už jen čekala na to, až zareaguje Mobil Pohotovost. Prakticky ihned po odeslání údajů o starém MacBooku jsem v e-mailu obdržela potvrzení jeho nacenění a oznámení o tom, že byl objednán svoz. Ke starému Macu je potřeba přiložit smlouvu, kterou vám Mobil Pohotovost zašle v samostatném mailu. Vzhledem k tomu, že používám Gmail, se mi občas stane, že mi očekávané zprávy spadnou do schránky se spamem, automatickými aktualizacemi nebo dokonce reklamami. Pokud tedy bezvýsledně čekáte na e-mail se smlouvou, projděte všechny schránky u své e-mailové adresy, abyste se ujistili, jestli zpráva nespadla do spamu nebo do jiné sekce. Smlouvu jsem vytiskla, podepsala a přiložila k e-mailu.

Rychlost v hlavní roli

Stejně jako u všech předchozích fází mě i teď příjemně překvapila rychlost, s jakou Mobil Pohotovost jednala. Kurýr skutečně přijel hned druhý den a zásilku převzal. Nemusela jsem se o nic starat a nic sledovat – další den mi přišel od Mobil Pohotovosti e-mail, ve kterém obchod potvrzoval, že obdržel můj starý Mac. Potvrzení o tom, že platba za starý MacBook byla odeslána na můj účet, přišla jen o několik málo okamžiků později, druhý den jsem již měla peníze na účtě ve výši, jakou Mobil Pohotovost přislíbila. Jednalo se o částku, potvrzenou při zadání parametrů pro výkup MacBooku, která byla navýšena o poukázku ve výši 4000 korun – tu Mobil Pohotovost nabízí všem, kteří si v rámci této akce pořídí nový MacBook výměnou za starší.

Náš seriál o experimentu se službou Mobil Pohotovosti je u konce. Program e-shopu hodnotím z pohledu uživatele zcela jednoznačně jako spolehlivý, poctivý a především rychlý. Po celou dobu jsem se nesetkala s jedinou překážkou, ať už na poli fungování celého procesu, nebo komunikace. Nejdelší vzdálenost, kterou jsem při celém procesu výměny ušla, byla cesta od dveří ke kurýrovi, se kterým probíhalo předání starého i nového MacBooku. Tento fakt jsem hodnotila jako pozitivní především z hlediska pohodlnosti a významné časové úspory. Služba je navíc díky tomu dostupná i těm, kteří z jakýchkoliv důvodu nemohou osobně navštívit pobočku Mobil Pohotovosti.