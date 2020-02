Vyzkoušeli jsme službu Přejděte na nový MacBook od Mobil Pohotovost – Díl 1.

Nepatřím mezi uživatele, kteří by své produkty potřebovali měnit každý rok. Překvapivě dlouho jsem uspokojivě fungovala s MacBookem White z roku 2010, který jsem vyměnila za MacBook Air z druhé ruky až poté, co se jeho harddisk definitivně odebral do křemíkového nebe. První nový “nebazarový” MacBook, který jsem si pořídila, byl Air z roku 2018. Po čase se u laptopu projevily menší problémy s klávesnicí (nic, co by nevyřešilo její profesionální pročištění), a společnost Apple navíc ještě vydala nový, vylepšený MacBook Air s podporou technologie TrueTone. Právě na TrueTone jsem zvyklá i ze svých ostatních Apple produktů a tak mě logicky u modelu z roku 2018 její absence trochu štvala. Proto jsem začala pomalu pošilhávat po Airu z roku 2019.

Nebudu vám lhát. I přes moji oblibu v TrueTone jsem se několik měsíců rozhodovala, zda zůstat u Airu 2018 a jen mu nechat „profouknout“ klávesnici, nebo se těmto peripetiím mnohdy náročným na čas vyhnout a udělat si radost modelem zbrusu novým a především pak oplývajícím TrueTone. Nakonec jsem se přeci jen pro upgrade rozhodla s tím, že bych ráda nějakým způsobem zároveň také výhodně a bezpečně vyřešila “likvidaci” svého původního počítače. Přesně to nabízí nový program výhodné výměny „Přejděte na nový MacBook“ od Mobil Pohotovosti, který jsem se rozhodla díky tomu využít a nahradit tak dva roky starý laptop jeho loňským nástupcem. V rámci tohoto programu si mohou zákazníci MP vybrat nový MacBook s řadou výhod, které si popíšeme v dalších odstavcích. Patří mezi ně nejen možnost nákupu příslušenství za výhodnou cenu, ale především příležitost získat nový MacBook prakticky „za hubičku“ – nákup totiž můžete spojit s prodejem vašeho starého počítače na protiúčet, a navíc ještě získáte výhodný cenový bonus.

Stejný a přesto jiný

U parametrů jsem zůstala – zvolila jsem tedy verzi MacBooku Air 2019 s procesorem Intel Core i5 8. generace a 128GB úložiště (tato varianta je pro vzhledem k mému způsobu práce a ukládání dat naprosto vyhovující), pouze u barevné varianty jsem provedla změnu a namísto Gold zvolila Space Gray variantu, která “naživo” vypadá opravdu skvěle. Na MP nicméně najdete nejen tuto základní variantu MacBooku Air, ale například také 256 GB variantu, případně verzi v barevné variantě Gold či Silver.

Fotogalerie MacBook Air MP Kosik MacBook Air MP Objednavka 1 MacBook Air MP Objednavka 2 MacBook Air MP Vykup +2 Fotek MP AirPods 2 za vyhodnou cenu Vstoupit do galerie

Po rozkliknutí verze, kterou jsem si vybrala, jsem si úlevou zjistila, že MP má skladem hned několik kusů, a že bych se tedy s vysokou pravděpodobností mohla nového MacBooku dočkat už druhý den. Při procesu provádění objednávky jsem měla možnost zaplatit si k MacBooku také výhodné pojištění, samozřejmostí je (u nových kusů) roční předplatné služby Apple TV+ zdarma a možnost zakoupení AirPods druhé generace za velmi výhodnou cenu (kód pro uplatnění slevy dostanete spolu s fakturou za nový MacBook). Ještě před samotným potvrzením objednávky a volbou způsobu platby za nový MacBook jsem si na stránkách MP rovnou ověřila, kolik bych mohla dostat za svůj „starý“ notebook. Na stránkách MP jsem provedla orientační necenění svého starého MacBooku Air 2018 – podle zadaných parametrů mi vyšla částka 18 500 korun, a spolu s bonusem ve výši 4000 korun se celková cena vyšplhala na 22 500 korun. Pokud připočítám ještě Magic Mouse 2 v ceně 2290 korun, kterou jsem k výměně dostala, vychází to jako opravdu výhodná výměna.

Vzhledem k tomu, že mám výborné zkušenosti s kurýrními službami, jsem jako způsob dopravy zvolila doručení firmou PPL, pokud jste ale z Prahy a jste obzvlášť nedočkaví, můžete zvolit takřka okamžité vyzvednutí přímo na pobočce. Potvrzení o objednávce mi v e-mailové schránce přistálo okamžitě a čekat na sebe dlouho nenechala ani SMS s potvrzením o zpracování objednávky a dokonce i o jejím odeslání. Druhý den mi byl nový MacBook Air skutečně doručen. Jásání nad 24-hodinovou dodací dobou možná může někomu připadat směšné, moje zkušenost je ale opravdu taková, že co je psáno, nemusí být dáno – často se mi v minulosti stalo, že produkt, který byl skladem, slíbil prodejce doručit do druhého dne, skutečnost ale byla trochu jiná.

Precizní balení

Fotogalerie MacBook Air MP fotov 1 MacBook Air MP fotov 2 MacBook Air MP fotov 3 MacBook Air MP fotov 4 +7 Fotek MacBook Air MP fotov 5 MacBook Air MP fotov 6 MacBook Air MP fotov 7 MacBook Air MP fotov 8 MacBook Air MP fotov 9 MacBook Air MP fotov 10 Vstoupit do galerie

Balení bylo opravdu precizní a bezpečné, a bylo na první pohled jasné, že MacBooku uvnitř nic nehrozí. Samotný proces rozbalování byl pak už jen příjemnou rutinou. Jednalo se o nový MacBook, takže jsem s potěšením absolvovala vybalení krabice z celofánu a postupné rozbalení samotného počítače. Díky tomu, že MP nabízí možnost nejprve pořídit nový počítač a teprve potom prodávat starý, mohla jsem data z původního počítače na nový přenést rychle a pohodlně za pomoci funkce Průvodce přenosem dat. Pak už stačilo jen u nového počítače provést veškerá základní nastavení pro co nejpohodlnější práci (od změny stylu posuvu přes umístění oblíbených aplikací do Docku až po nastavení aktivních rohů a umístění potřebných prvků do lišty nabídek) a pokračovat v práci, kterou jsem původně zahájila na starém MacBooku. Ten jsem mezitím řádně připravila k dalšímu prodeji. O tom ale až v příštím díle tohoto seriálu.